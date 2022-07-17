公司便當加菜塞「粗厚炸蝦」！他整條咬開臉綠爆：好難過
不少小資族喜歡吃便當，不但能有肉有菜，主餐還能選擇自己喜歡的口味，不過近日就有一名網友抱怨，他某天吃公司便當，主餐不但是炸蝦且還是加菜版本，本來超期待，咬開卻發現蝦肉比小拇指還細，根本空虛到不行，整餐吃完失望透頂，遭遇曝光後讓不少網友也感到同情喊：「你的便當好淒涼，這樣吃得飽嗎⋯」
該名網友15日在Dcard中貼文，他表示今天公司便當加菜，配菜多了兩個，不過主菜卻從小雞腿、小排骨變成炸蝦，「基於對公司餐預算的不信任還是咬開看看」，沒想到咬開後竟看到裡頭蝦肉比小拇指還細，讓他無奈嘆：「這主菜真的太讓人難過了吧…半顆蛋我吃掉了，但蝦子本體無損真的只有這樣⋯⋯是我沒有擺好不然看起來更短。」
貼文一出，許多網友忍不住表達同情，「這個蝦蝦，看起來好淒涼」、「兩隻蝦子裹在一起嗎⋯」、「你的便當好淒涼，這樣吃得飽嗎」、「你這個便當我至少要吃兩份…看起來有夠可憐的」。
也有網友直言，「我覺得天婦羅炸蝦都是詐騙，還不如直接吃蝦子本蝦」、「便宜天婦羅裡面放的是拉長蝦，都是靠外面的酥粉在看起來比較大的」，也有人建議，「你要不要買個香鬆去拌飯」、「你要不要買罐海苔香鬆或是拌飯醬之類的東西去公司放，我覺得這樣吃看起來很讓人傷心」。（編輯：賴禹妡）