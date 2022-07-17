一週星座運勢出爐！這2位「財運旺一波」　雙子恐遇動盪

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白羊座
持續保持生活中的優雅與舒適感，千萬不要受到炎熱高溫的影響而讓自己看起來非常狼狽疲倦。最近的心情還是不錯的，有一種想要旅行紓壓的期待。如果內心剛好有這樣的計畫，建議你可以積極安排促成此事，你會發現在夏天旅行是一件非常值得回憶的事情。有一種喚醒放暑假的愉快感受。最近用錢稍微需要節制一點，你不花錢，可是身邊卻有你的朋友、家人，不斷給你灌輸及時行樂的瀟灑態度。
金牛座
最近有一點財運不穩的感覺，雖然你已經盡量告訴自己要克制日常生活開銷，可是現在物價上漲的力道和速度已經讓你感覺到，柴米油鹽醬醋茶的高不可攀。與其抱怨日子難過，不然展現自信與積極能量，如果有可以增加收入的臨時工作，你也應該把握賺外快各種機會。最近的愛情運勢，是一種桃花處處開的感覺。在戀愛順利地當下，你很難把目光只專注在某一個人身上。如果有兩個以上正在曖昧的人選，你都會積極把握。
雙子座
最近要注意生活中各方面的事情，因為這個夏天的時運對你來說比較動盪，造成動盪的原因，一方面來自於外在環境的變化，另一方面則是自己內心此刻有很多的小劇場。尤其關於工作異動的事情，或是關於家人、長輩健康的問題，每一個事情你都必須親自面對處理。經歷最近這一場工作和家庭的風暴，讓你感覺到沒有一個人的人生是輕鬆的。每一個人在他的微笑背後，其實都有很多堅強、心酸的故事。
巨蟹座
最近你有一波非常好的財運機會。特別是想要創業的朋友、可以好好把握這難得的賺錢時刻。當財運向你靠近的時刻，你會第一時間感受到這種做什麼事情都很順利的感覺。而且在此時你的人緣和交友運也是非常好的，不僅身邊的朋友都喜歡親近你，而且朋友也願意幫你介紹新的機會和人脈，讓你廣結善緣。在財運好的時候你要一鼓作氣積極努力。你的這一份上進心，也會幫你贏來異性緣的青睞。
獅子座
最近你的財運非常好，而且這一波財運是屬於福澤財。也就是你過去所累積的功德、過去產生的福報，都會在這一周以具體的好運方式出現在你的生活中。特別是想要求正財、偏財的朋友，你的財富能量真的非常大，如果有機會參加各種活動的抽獎與摸彩，你會發現自己的手氣真的超級旺盛。你最近的旅行運，也是非常好的。想要出門走一走的朋友，可以安排暑假到戶外享受夏日風情與浪漫。不過你的感情運勢則要小心表錯情會為彼此帶來尷尬的回憶。
處女座
你最近的能量非常好，是屬於創意十足、靈感十足以及想像力十足的好運。無論你現在遇到什麼難題，解決生活難題的方法，建議你用不同角度、不同觀點來思考問題，或許困擾你的問題，因為你的想像力解放，用不同思維和觀點，也可以找到皆大歡喜的解決辦法。千萬不要鑽牛角尖，把心胸打開，問題便可以迎刃而解。最近的愛情運，夾在新歡與舊愛的矛盾中，讓你感覺到非常難堪。
天秤座
最近的工作運勢非常強勁，事業發展和感情發展都進入到心想事成的好運時刻。在走旺運的時候，你一定要把握時機，如果想要面試、想要投遞履歷表的朋友，最近只要努力就一定可以被看到，是屬於立竿見影的效果。所以一定不能偷懶，要努力追求自己的夢想和幸福。最近你的戀愛運、婚姻運勢已經進入開花結果的好運時刻，希望你可以多把握良緣。
天蠍座
最近天氣熱，要多注意自己的情緒狀況，因為你是一個生活不順利就會生氣，而且總是抱怨周遭的朋友和家人、同事。你覺得是因為身邊朋友的緣故，造成你衰運連連。其實你應該告訴自己在生活中無論遇到什麼事情都要放輕鬆。所謂命裡有時終須有，命裡無時莫強求。你應該多關注自己的健康，有空可以去健身、跑步、或是做瑜珈。讓身體的肌肉都舒緩了，你莫名其妙的煩躁也會消失的。
射手座
最近對於投資、理財的事情感到非常有興趣。如果有理財講座，你一定非常樂意參加。因為你覺得危機入市是投資獲利的一個方法，最近全球的金融、經濟與股市都處在震盪波動的時刻，你看好某一些產業可能會在後疫情時代搶先復甦，因此最近決定加碼投資看否的投資標的。最近的感情運勢也是非常暢旺的，你的樂觀與主動，給情人留下非常好的印象。想要懷孕生子的朋友，最近備孕成功的機率是非常高的。
魔羯座
下半年開始，你有非常好的戀愛運、婚姻運。想要有情人終成眷屬的朋友，可以把握下半年的戀愛甜蜜期。這種想談戀愛的念頭，隨著夏天的氣溫增高。天氣越熱的時候，你就越有戀愛的期待和衝動。如果遇到喜歡的對象，請你不要猶豫，直接開門見山的溝通和互動，有機會在茫茫人海中遇到一見鍾情的真命天子。
水瓶座
最近的戀愛運、婚姻運要特別注意維繫，因為如果兩個人總是吵架，那麼恩愛的關係也可能越來越淡，甚至吵到後來就分道揚鑣了。最近你在思考，重新整理自己的朋友圈、有一些不常聯絡的朋友，你可以會把他的聯絡方式刪除。而一些過去的同事、過去的同學，你可以會在最近跟它們聯絡敘舊。最近你特別有情懷，在人際關係的互動上，你有自己交友的喜好和原則。
雙魚座
夏天到了，免不了吃一些冰淇淋和冷飲，但是小心吃太多冰涼的食物，反而造成身體的疲勞和涼飲越喝越渴。夏天到了，這也是一個非常重要的養生時刻，可以多吃一些生薑，並且喝熱茶，不要因為想要消暑解渴就狂灌冷飲。這樣對夏季養生是非常錯誤的習慣。另外建議，想要減肥瘦身的朋友，可以積極在這個夏天運動，不管是有氧運動還是肌力鍛鍊，你可以達到事半功倍的效果。（編輯：潘毅）
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