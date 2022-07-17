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離婚別怪哥吉拉！醫師曝「隱藏開戰點」　苦勸遇到趕快逃

▲妻子擅自將丈夫的哥吉拉送人，醫師認為感情破裂癥結點非收藏品本身，曝「隱藏開戰點」。（示意圖／匿名公社）
▲妻子擅自將丈夫的哥吉拉送人，醫師認為感情破裂癥結點非收藏品本身，曝「隱藏開戰點」。（示意圖／匿名公社）

編輯中心/綜合報導

2022-07-17 19:29:432022-07-17 19:32:45

近日一位人妻於匿名網站發文，表示自己把老公珍藏的「哥吉拉」公仔送給親戚小孩，導致丈夫暴怒、離家，更揚言要離婚，即便後來哥吉拉已完整取回，丈夫仍待在朋友住所不願回家。整件事引起眾多網友關注，多數認為妻子擅自將丈夫收藏品送人的行為極為可議，但姜冠宇醫師則在臉書分析，認為使感情走向決裂的癥結點並非哥吉拉本身，而是將兩人私事送上網路受眾人公評的行為。

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醫師姜冠宇於臉書專頁發文，認為哥吉拉事件中真正使夫妻決裂的主因不是私自將公仔送人，而是「把事情貼上網路」的這個行動，並認為一但另一半將私事貼上網路「結局就是要分手或離婚，別想破鏡重圓」，強調「因為這樣的伴侶非常危險，離開是為了保護自己」。

以前的「元宵罵街」並不是真的吵架。（圖／PIXABAY）
▲醫師姜冠宇認為哥吉拉事件中，會使感情走向決裂的癥結點並非公仔本身，而是將兩人的私事送上網路，受眾人公評的行為。（示意圖／Pixabay ）
姜冠宇表示若兩人觀念不同，可以請親友出面協調，甚至參加諮商或請律師介入，這樣都有調整及重新開始的機會，但只要將兩人間的私事貼到網路上，他認為這才是「真正走向決裂的一手」，「夫妻的衝突你要公開，你有沒有想過那根本是『決戰規模』」。因為每個動作都有背後的語言，此行為的深意是要「帶風向逼你的伴侶委屈求全」，「真有問題求救，專業正當管道又不是沒有，其實潛意識都是在公審另一半，用這種方式在算帳」。

他認為若真的遇到會將私事放到網路上，文筆又很好的另一半，「風向真的任他帶，那麼誰當他伴侶，就誰倒楣下地獄喔」，並勸說眾人若遇到會將情侶、夫妻間衝突貼上網的另一半，「也不用多說了，趕快快刀斬亂麻吧～這種伴侶千萬不能要，會粉身碎骨～」。

網友回覆「這已是當眾刀劍出鞘見真章的程度了，即使一次對決之內沒有勝負，後續的日子也只剩下「彼此誰能先將對方梟首高掛」的備戰狀態，此乃藏敵於側，已非親密關係之謂」、「對啊，發這種文就是想公審老公，結果沒想到網友都認同老公，反到沒台階下了」，不過也有人認為「所以，思考過的人貼出來有可能一定程度上是『其他的管道孤立無援』，或是『各種方法都試過了』，或是『有比當作毀掉自己與對方更在乎的事』」。 （編輯：李惠婷）

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