離婚別怪哥吉拉！醫師曝「隱藏開戰點」　苦勸遇到趕快逃

我是廣告 請繼續往下閱讀
姜冠宇表示若兩人觀念不同，可以請親友出面協調，甚至參加諮商或請律師介入，這樣都有調整及重新開始的機會，但只要將兩人間的私事貼到網路上，他認為這才是「真正走向決裂的一手」，「夫妻的衝突你要公開，你有沒有想過那根本是『決戰規模』」。因為每個動作都有背後的語言，此行為的深意是要「帶風向逼你的伴侶委屈求全」，「真有問題求救，專業正當管道又不是沒有，其實潛意識都是在公審另一半，用這種方式在算帳」。
他認為若真的遇到會將私事放到網路上，文筆又很好的另一半，「風向真的任他帶，那麼誰當他伴侶，就誰倒楣下地獄喔」，並勸說眾人若遇到會將情侶、夫妻間衝突貼上網的另一半，「也不用多說了，趕快快刀斬亂麻吧～這種伴侶千萬不能要，會粉身碎骨～」。
網友回覆「這已是當眾刀劍出鞘見真章的程度了，即使一次對決之內沒有勝負，後續的日子也只剩下「彼此誰能先將對方梟首高掛」的備戰狀態，此乃藏敵於側，已非親密關係之謂」、「對啊，發這種文就是想公審老公，結果沒想到網友都認同老公，反到沒台階下了」，不過也有人認為「所以，思考過的人貼出來有可能一定程度上是『其他的管道孤立無援』，或是『各種方法都試過了』，或是『有比當作毀掉自己與對方更在乎的事』」。 （編輯：李惠婷）