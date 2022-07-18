COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

和女友在路邊車震！激情到一半「警察來了」　結局爆尷尬

▲原PO和女友日前在路邊車震，豈料「激情到一半」時，警察來了，也讓他尷尬直呼「整根軟掉」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO和女友日前在路邊車震，豈料「激情到一半」時，警察來了，也讓他尷尬直呼「整根軟掉」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-18 07:27:42

情侶在獨處的時候，有時「感覺來了」就想激情一場，不過若被人發現那可就尷尬了！一名男網友日前和女友因為臨時找不到摩鐵，就在路邊車震，豈料「激情到一半」時，警察來了，結局曝光以後也讓他尷尬直呼「整支瞬間軟掉」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「車震被警察抓」為題發文，表示他和女友日前因為臨時找不到休息的地方，就找了四下無人無燈的重劃區，想要來點「刺激的」，「車子就定位後把該關的燈關一關，到後座醞釀一下情緒順便看看有沒有人經過，就這樣等了15分鐘，沒有半個人半台車經過，於是開始了兵兵蹦蹦」。

▲原PO和女友日前在路邊車震，豈料「激情到一半」時，警察來了，也讓他尷尬直呼「整根軟掉」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲原PO和女友日前在路邊車震，豈料「激情到一半」時，警察來了，也讓他尷尬直呼「整根軟掉」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
豈料激情到一半，原PO女友突然說「有警察開過來欸」，「本來心應該只是路過而已吧，沒想到警察竟然停在我們後面閃著超亮的警示燈，整支瞬間軟掉，就這樣靜靜的停在我們後面3分鐘」。

他和女友兩人直挺挺地坐在車內，連褲子也不敢穿，「心裡有無數的OS我該怎麼解釋，就當腦袋正混亂時，警察緩緩的開到我們左側看了看車內就這樣離去了」，這也讓他崩潰在文末直呼「這下好了，初嚐禁果就被警察這樣搞一下，可以講一輩子了」。

貼文一出，掀起熱議，「原來是你這個小壞壞」、「他們絕對是故意的」；也有自稱是警察的網友留言，「怕你們自殺」、「不是怕是通緝犯什麼的嗎？我警察朋友說的，之前也是被攔截，嚇死」。

事實上，車輛屬於密閉空間，目前法令上並沒有明確規範車震違法，不過若當事者在人聲鼎沸時段、路段嘿咻，並將車窗打開讓他人看見，還是可能構成刑法公然猥褻罪，根據刑法第234條意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金；反之，若當事人選在偏僻地方，且車子是密閉空間，加上當事人主觀上並不希望他人看到，所以就算被路人看見也不致違法。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

1週愛愛幾次才正常？醫揭「黃金公式」：20歲就像直升機

情侶壞壞沒鎖門！激戰一半「門開了」　男友1句她更崩潰

跟男友壞壞「叫聲」被哥嫂聽到！哥嗆太誇張　結局爆意外

男友用蝦皮偷約小三！「對話跳出」她愣：我還登著你帳號

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀