和女友在路邊車震！激情到一半「警察來了」　結局爆尷尬

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豈料激情到一半，原PO女友突然說「有警察開過來欸」，「本來心應該只是路過而已吧，沒想到警察竟然停在我們後面閃著超亮的警示燈，整支瞬間軟掉，就這樣靜靜的停在我們後面3分鐘」。
他和女友兩人直挺挺地坐在車內，連褲子也不敢穿，「心裡有無數的OS我該怎麼解釋，就當腦袋正混亂時，警察緩緩的開到我們左側看了看車內就這樣離去了」，這也讓他崩潰在文末直呼「這下好了，初嚐禁果就被警察這樣搞一下，可以講一輩子了」。
貼文一出，掀起熱議，「原來是你這個小壞壞」、「他們絕對是故意的」；也有自稱是警察的網友留言，「怕你們自殺」、「不是怕是通緝犯什麼的嗎？我警察朋友說的，之前也是被攔截，嚇死」。
事實上，車輛屬於密閉空間，目前法令上並沒有明確規範車震違法，不過若當事者在人聲鼎沸時段、路段嘿咻，並將車窗打開讓他人看見，還是可能構成刑法公然猥褻罪，根據刑法第234條，意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金；反之，若當事人選在偏僻地方，且車子是密閉空間，加上當事人主觀上並不希望他人看到，所以就算被路人看見也不致違法。（編輯：郭佩蓉）
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