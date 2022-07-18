美國主婦出招！她用洗衣機清潔蔬菜省事 專家一看搖頭了
夏天昆蟲多，為了讓食材清潔，許多民眾都會用各種方式清洗蔬果，甚至有人認為浸泡時間越長越好。國外就有一名女網友不僅洗菜長達55分鐘，甚至還放洗衣機清潔，專家看了卻直搖頭：「比放馬桶還髒」。
根據外媒報導，一名美國女網友Ashley Echols日前在影音平台分享一段清洗蔬菜的影片，她表示自家院子裡種植不少農產品，覺得每次大量採收後清洗非常麻煩，因此她突發奇想將自己種植的羽衣甘藍放進洗衣機，並啟動洗衣模式，讓甘藍在洗衣機內攪動清洗55分鐘，最後才用塑膠盆裝起完好無損的蔬菜。而根據Ashley表示，她雖然曾在洗衣機裡加入漂白劑清洗毛巾，但後來用醋先清洗過洗衣機滾筒，才放入綠色蔬菜。但是影片一曝光立刻引起熱議，其中不少人認為用洗衣機清洗蔬菜不衛生，也有人表示家人曾經這樣做最後卻引發食物中毒。
雖然美國確實有些農民會利用洗衣機快速將蔬果脫水烘乾，不過那僅限於清洗蔬果使用，並非同時當作洗衣用途。而美國亞利桑那大學曾有一項研究，洗衣機內部其實佈滿細菌，使用過半年裡頭的黴菌就會急速生長，如果3年沒清潔洗衣機，含細菌量更高達70多萬，是馬桶的530倍，因此用來洗蔬果其實是「越洗越髒」。
事實上台灣農委會就曾經指出，農民大多使用水溶的接觸性農藥保護蔬果，如果使用流動的清水浸洗10分鐘，就可以去除大部分的殘留農藥，如果像是結球葉菜類的青菜，其實只要剝掉最外層的兩三片外葉後，就可以輕鬆除去約9成的殘留農藥，如果遇到凹凸不平的食材，可以搭配軟毛刷輕輕刷去表皮的髒污，因此原則上只要以大量的流動清水浸洗蔬果10分鐘，大部分的農藥就可以被輕鬆去除喔！（編輯：陳珮瑜）