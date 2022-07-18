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夏天好熱！她吃葡萄簡單一招提升清涼度：咬起來像冰沙

▲一名女網友分享讓葡萄擁有冰沙口感的妙招，引起網友熱烈討論。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲一名女網友分享讓葡萄擁有冰沙口感的妙招，引起網友熱烈討論。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-18 11:15:40

台灣是水果王國，一年四季都盛產更種鮮甜多汁又富含營養的各種水果，而隨著炎炎夏日、氣溫逐漸飆升，有時光吃水果也不夠解渴消暑。就有一名女網友突發奇想，在食用葡萄前「一動作」，立刻瞬間透心涼！

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這名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》分享一張照片，只見照片中有一盆看起來鮮甜多汁的葡萄，一顆顆正等著原PO大快朵頤，而原PO這時手上拿著一顆咬了一半的葡萄，露出裡頭的果肉，表示：「葡萄就是要冰冷凍才好吃」，原來她食用前並非先將葡萄放進一般的冰箱冷藏室，而是先放進冷凍庫，口感瞬間秒提升，讓她直呼：「咬起來像冰沙這樣才好吃！」

▲原PO將葡萄放進冷凍庫冰存，表示吃起來口感就像冰沙，非常透心涼！（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
▲原PO將葡萄放進冷凍庫冰存，表示吃起來口感就像冰沙，非常透心涼！（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
貼文一曝光，網友紛紛表示：「超好吃」、「凍吃凍吃」、「不要解凍直接吃超讚」、「我小時候也是這樣吃」、「只要是有葡萄我一定會丟冷凍，結冰葡萄超讚」、「我家也愛吃凍過的！酸的都變甜的」、「我也超喜歡這樣冰冰的吃」、「其實冷凍起來也比較不酸 ，比較好吃」。

另外也有網友分享類似的經驗：「芒果，香蕉，荔枝，龍眼也行」、「好市多有賣冷凍藍莓，當冰吃不錯~」、「切好的芒果也可以」、「我都凍橘子跟荔枝」、「榴槤也是」、「荔枝結凍也超好吃」、「櫻桃冰起來也很好吃，天然的果實冰」、「小黃瓜凍起來」、「還有龍眼跟百香果冷凍也很好吃」、「我常備冷凍葡萄。當酒用冰塊」。（編輯：陳珮瑜）

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