人妻提「1要求」網傻眼！律師驚：妳比哥吉拉更具毀滅性

我是廣告 請繼續往下閱讀
後來老公離家出走、揚言離婚，一直不認錯的她才感到後悔，16日也表示模型已經帶回來，但老公仍不回家和解，讓她很難過；但她又跟老公說如果要離婚，希望房子可以給她，「我家再貼500萬給你，畢竟我們也在一起6年多，當初結婚我媽同意我們的想法，聘金都沒拿，我也不年輕了」，至於當初買房兩人各出多少，她也說明「老公父親出頭期，我家就家具，貸款他付」。
女子老公也回應「網路文章我有看到，妳覺得能帶給妳什麼？只有妳被罵，我不知道妳發文意義在哪，妳不想工作，妳可以跟我去幫我忙，閒暇時間一起晃晃不好嗎？妳朋友說，妳親戚說，妳要看我朋友怎麼說的嗎？我怕妳崩潰，鑰匙在我這，離婚的事情我現在不想談」，而她也回「今天出去我有路過模型店，裡面好多我看不懂的東西，你之後可以帶我去看嗎？我想被你疼......」。
對此，律師林智群也在臉書評論此事，房子男方出頭期款、付房貸，女生家裡幫忙出家具，「現在離婚的話，女生願意貼500萬元拿那個房子？這位先生，你娶的妹比哥吉拉更具毀滅性啊」。網友也紛紛留言，「令人傻眼」、「這種就是來敲的，幹嘛跟她客氣」、「男方，找個好律師」、「真會算」、「無下限」。（編輯：郭佩蓉）