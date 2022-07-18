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人妻提「1要求」網傻眼！律師驚：妳比哥吉拉更具毀滅性

▲「哥吉拉之亂」在網路上鬧得沸沸揚揚，對此，律師林智群也直呼「這位先生，你娶的妹比哥吉拉更具毀滅性啊」。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）
▲「哥吉拉之亂」在網路上鬧得沸沸揚揚，對此，律師林智群也直呼「這位先生，你娶的妹比哥吉拉更具毀滅性啊」。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

編輯中心/綜合報導

2022-07-18 11:17:082022-07-18 11:45:39

這幾天「哥吉拉之亂」在網路上鬧得沸沸揚揚，一名人妻在臉書《匿名公社》發文，表示自己擅自將老公的哥吉拉公仔送人，豈料老公知情後大發雷霆，不僅離家出走甚至揚言離婚，讓她很無言，不過也提出1要求「若離婚，希望老公可以把房子給她」，她家再補500萬。事件曝光後掀起熱議，對此，律師林智群也直呼「這位先生，你娶的妹比哥吉拉更具毀滅性啊」。

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該名女子在臉書《匿名公社》PO文表示，老公一直都有蒐集公仔的習慣，而最近親戚小孩來家裡作客，很喜歡哥吉拉公仔，她就擅自將公仔送人，打算以後再買一個一樣的還給老公。豈料老公知情後相當憤怒，讓她很無言「為了一個模型那麼幼稚」。

後來老公離家出走、揚言離婚，一直不認錯的她才感到後悔，16日也表示模型已經帶回來，但老公仍不回家和解，讓她很難過；但她又跟老公說如果要離婚，希望房子可以給她，「我家再貼500萬給你，畢竟我們也在一起6年多，當初結婚我媽同意我們的想法，聘金都沒拿，我也不年輕了」，至於當初買房兩人各出多少，她也說明「老公父親出頭期，我家就家具，貸款他付」。

▲有人妻擅自把老公珍藏多年的「哥吉拉」公仔送人，即將面臨離婚命運。（圖／爆料公社）
▲有人妻擅自把老公珍藏多年的「哥吉拉」公仔送人，即將面臨離婚命運。（圖／爆料公社）
女子老公也回應「網路文章我有看到，妳覺得能帶給妳什麼？只有妳被罵，我不知道妳發文意義在哪，妳不想工作，妳可以跟我去幫我忙，閒暇時間一起晃晃不好嗎？妳朋友說，妳親戚說，妳要看我朋友怎麼說的嗎？我怕妳崩潰，鑰匙在我這，離婚的事情我現在不想談」，而她也回「今天出去我有路過模型店，裡面好多我看不懂的東西，你之後可以帶我去看嗎？我想被你疼......」。

對此，律師林智群也在臉書評論此事，房子男方出頭期款、付房貸，女生家裡幫忙出家具，「現在離婚的話，女生願意貼500萬元拿那個房子？這位先生，你娶的妹比哥吉拉更具毀滅性啊」。網友也紛紛留言，「令人傻眼」、「這種就是來敲的，幹嘛跟她客氣」、「男方，找個好律師」、「真會算」、「無下限」。（編輯：郭佩蓉）


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