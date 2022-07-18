哥吉拉人妻有問題？「詭異疑點」他識破　神操作恐是假文

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「哥吉拉事件，就有事主在引戰的感覺，如果都要鬧到離婚了，坦白說，回覆網友留言絕對不是『第一優先選項』，而是儘快讓另一半消氣」李又宗說「然而這次事件中，不但看到人妻各種花式回覆，還有許多完整的連續性對話截圖，這都讓我有違反網路正常生態的感覺，因為訴諸輿論會激怒另一半，通常會讓事情變得更糟」。
李又宗提到「一般來說，當普通人碰到網路炎上時，下意識都會感覺到對輿論的懼怕、和對霸凌的恐懼，乃至於刪文或不再做出回覆，然而該名人妻卻展現了『強大的心臟』，對網友的各種攻擊竟可耐心說明，這是非常反人性的」。
至於為何要寫造假、幻想文呢？李又宗推斷，因為選舉要到了，各家行銷公司必須儘快展現「風向製造能力」或「建立一個有影響力的社團」，才能在選舉最後四個月，儘快接到許多百萬以上的案子，這也許才是事情的真相，情緒就是流量，有了流量就可以轉換成存量，也就是「人數眾多」又「全是真人」的社群，人才是最貴的數據，你去蝦皮上隨便查就知道，真人粉都是最貴的。
貼文一出後，不少網友也紛紛認同表示「不敢說死，但人妻反應真的太怪」、「你把接近事實的秘密說出來了！這個很會，無法驗證的事主+動男人的自尊+戰霸道妻、穿插丈母娘，一開始的火苗點的好，加上適當的擴散，引導成話題並拿到新聞流量」、「有專業人士解謎就是差很多」、「專業啊！看起來就真的是這麼回事」、「不愧是李導，我一看完故事馬上傳到公司群組說這個應該是爆文操作」、「一開始以為是真的，留言越看越假，怎麼會把截圖秀得這麼清楚」。（編輯：張嘉哲）