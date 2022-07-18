到底多怕熱？電梯內卡「整台冷氣」 內行抖原因：很少見
每到炎熱的夏天，節節攀升的高溫總是讓人難以忍受，不少在民眾外出後，只想趕快找個有冷氣的室內避暑，不過卻有網友分享，他近日意外在某個電梯內，發現「整台分離式冷氣」直接被安裝在電梯裡頭，有別於較常見的空調設計，眼前景象令他相當詫異，貼文也釣出不少專業人士回應。
這名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，「原來可以裝分離式冷氣到電梯裡面，管線不會因為電梯移動而斷掉嗎？」只見附圖中，原PO所處的電梯不大，但牆上確實安裝一台體積不小的冷氣，出風口還直接對著乘客吹，感到新奇的原PO還表示「話說真的有這麼熱，幾分鐘的電梯也需要冷氣？」
貼文公開後掀起熱議，網友紛紛回應「冷氣壓縮機應該是裝在電梯箱頂部」、「其實安裝上很簡單，室外機就在頭上而已，排水就直接排電梯井裡」、「管線其實就在你頭上，很少見，不過是可行的」；也有眼尖網友發現，文中電梯其實僅移動B1至1樓，逗趣表示「兩層樓也裝，真的不耐熱」、「如果是50層的高樓就算了，才兩層的電梯幹嘛裝」、「重點是才兩層樓，到底多怕熱？蠻逗趣的」。
此外，也有內行在留言區推測電梯內不裝空調，反而選擇裝分離式冷氣的原因，「理論上如果一開始安裝前談好規格，是可以直接將電梯專用的冷氣機台放在車廂上面，再將天井開冷氣風口吹進來，而這種土炮作法，推測業主是後來才反悔想加裝冷氣，但是天花板重做太貴，施工期不短，才用最簡單的方式把冷氣掛在牆壁上；或者是他反悔想加裝冷氣，但是電梯井最上面空間的機械設備太多」。（編輯：張志浩）