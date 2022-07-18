比「哥吉拉」多好幾位數！Kobe粉不忍了 3張照征服全場
讓一個家庭失和的「哥吉拉之亂」才短短幾天就火速延燒，幾乎各大網路社群媒體都在討論，也讓不少網友主動分享自己寶貴的收藏。對此，一位Kobe Bryant球迷就靠著3張家裡照片，瞬間折服眾人，直呼「這是真愛」、「只要少一個絕對拚命」。
臉書社團「爆廢公社」中， 一名網友鑒於「哥吉拉之亂」就分享家中3張收藏照，並強調「對於有在收藏的人，每樣都很重要。」原來是一位超級愛Kobe球迷，可以看到無論是Kobe系列的球鞋、公仔、系列周邊、遊戲封面、甚至是Kobe每一段時期的球衣通通都有，就連海報、照片都小心翼翼的裱框，印有Kobe封面的體育週刊都沒有拆封，全都保存的非常完美，推估收藏價值十分驚人。
網友們紛紛讚嘆，「這邊的如果被拿去送人，直接爆炸」、「大師專業級」、「有神快拜！」、「少一個跟你拼命」、「這種收藏是真誠且不計代價的熱愛，被送出去真的會抓狂！」「看到這個，突然覺得收集公仔沒什麼了…光價位就不知道差幾個0了」、「太強大的收藏了！」「看著看著就哭了」。
回顧「哥吉拉之亂」事件，先是一名人妻跑到《匿名公社》上抱怨，說因為小朋友喜歡，就決定把老公珍藏的哥吉拉公仔模型送人，還批評老公像個小孩一樣幼稚、暴怒的不可理喻，並始終堅持自己沒有錯，直到要被提離婚了才肯拉下臉來道歉，雖然模型要回來了，但她卻遲遲等不到老公回家，而這整起故事也造成網路瘋傳熱議，才被網友稱為「哥吉拉之亂」。（編輯：詹鎰睿）