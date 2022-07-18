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免費的最貴！92款「騙錢惡意APP」名單曝　安卓iOS皆中招

▲現代人手一支智慧型手機，而近期就有外媒提醒，有接近百款「騙錢惡意APP」，會讓用戶不知不覺間荷包大失血。（示意圖／取自unsplash）
▲現代人手一支智慧型手機，而近期就有外媒提醒，有接近百款「騙錢惡意APP」，會讓用戶不知不覺間荷包大失血。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-18 17:02:092022-07-18 17:22:59

現代人手一支智慧型手機，不論是安卓或是iPhone，都有各種好用的APP可以免費下載使用。然而近期就有外媒提醒，有接近百款「騙錢惡意APP」現存於兩大系統的商城，會讓用戶不知不覺間荷包大失血，名單也隨之曝光。

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外媒PhoneArena近期報導，防毒科技大廠Avast研究人員曾在iOS的App Store中找出133款內藏「Fleeceware」惡意軟體，這類APP雖無法盜取用戶個資，但卻會免費試用的名號，在試用過後偷偷收取高額訂閱費用，讓用戶荷包大失血。

研究人員找出的133款APP，目前仍有84款仍存在於App Store架上，更有APP出現760萬次的高下載量，獲利粗估上看800萬美元(約新台幣2億3千萬)，這84款APP的名單在此

而Android系統部分，則是法國資安公司Evina，揪出目前仍存在於Google Play架上內藏「Autolycos」惡意軟體的8款APP。

▲iOS 15.4 最大亮點為支援口罩Face ID 解鎖，實際體驗解鎖相當順暢。(圖/記者周淑萍攝)
▲以高安全性著稱的iOS，也逃不過惡意軟體的入侵。(示意圖/記者周淑萍攝)
「Autolycos」這個惡意軟體能讓駭客從遠端遙控裝置的權限，並透過開啟瀏覽器的URL網址的手法，繞過防毒軟體的偵測，自行讓用戶訂閱高額費用的服務，讓受害者的荷包大失血。

Google Play商店內藏惡意軟體「Autolycos」的APP名單如下：「Funny Camera（by KellyTech）」、「Coco Camera v1.1」、「Razer Keyboard & Theme（by rxcheldiolola）」、「Vlog Star Video Editor」、「Creative 3D Launcher」、「Wow Beauty Camera」、「Gif Emoji Keyboard」、「Freeglow Camera 1.0.0」。

▲近期安卓（Android）平台出現一種新的木馬病毒，偽裝成「Google系統更新」的通知。（圖／翻攝Pexel）
▲法國資安公司Evina，揪出目前仍存在於Google Play架上內藏「Autolycos」惡意軟體的8款APP。（示意圖／翻攝Pexel）
資安公司研究人員也提醒，若突然發現手機後台監控的流量數據與電池消耗出現異常，也很有可能是手機遭這類惡意軟體入侵的跡象。（編輯：潘毅）

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