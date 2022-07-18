免費的最貴！92款「騙錢惡意APP」名單曝　安卓iOS皆中招

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研究人員找出的133款APP，目前仍有84款仍存在於App Store架上，更有APP出現760萬次的高下載量，獲利粗估上看800萬美元(約新台幣2億3千萬)，這84款APP的名單在此。
而Android系統部分，則是法國資安公司Evina，揪出目前仍存在於Google Play架上內藏「Autolycos」惡意軟體的8款APP。
「Autolycos」這個惡意軟體能讓駭客從遠端遙控裝置的權限，並透過開啟瀏覽器的URL網址的手法，繞過防毒軟體的偵測，自行讓用戶訂閱高額費用的服務，讓受害者的荷包大失血。
Google Play商店內藏惡意軟體「Autolycos」的APP名單如下：「Funny Camera（by KellyTech）」、「Coco Camera v1.1」、「Razer Keyboard & Theme（by rxcheldiolola）」、「Vlog Star Video Editor」、「Creative 3D Launcher」、「Wow Beauty Camera」、「Gif Emoji Keyboard」、「Freeglow Camera 1.0.0」。
資安公司研究人員也提醒，若突然發現手機後台監控的流量數據與電池消耗出現異常，也很有可能是手機遭這類惡意軟體入侵的跡象。（編輯：潘毅）