哥吉拉之亂炎上！人妻為何遭公審？黃豪平：大家都經歷過

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同時黃豪平也舉自己的親身經歷，小時候非常喜歡看各種VHS錄影帶，從動畫到電影都有。某天親戚小孩來家裡玩，對他蒐藏的成堆錄影帶感到很有興趣，沒想到父親就隨手抓了一卷送給他，「那是一部述說關於藤子不二雄生平的上下集錄影帶的下集，注意，是下集」。雖然已經事隔多年，他也表示早已不在意當時下集錄影帶被送給別人的難過，家人對於他的關心與付出，也早已蓋過當時再也看不到下集的遺憾，「但是光是『記得這件事』，就足以證明那時候的自己對這件事有多麼介意。」因此黃豪平也想提醒一些父母親友，「你們以為網友公審的是那位哥吉拉太太？不是啊，他們真正在罵的，都是當年那個不在意自己喜歡什麼的某個親友。」
貼文曝光後，網友也紛紛表示：「就算『哥吉拉事件』最後證實是假的，我也依舊覺得那無比真實」、「喜歡這麼中立客觀言論！！」、「因為勾起不愉快的回憶」、「真正在意的是，當年親戚小孩又哭又鬧，為了讓她閉嘴，媽媽送走了你最愛的玩具，換你又哭又鬧的時候得到一份竹筍炒肉絲外加一句：『他是弟弟/妹妹，玩具送給他（她）有什麼關係！』有關係！非常有關係！姐不樂意送！」、「我老公的魔法風雲會卡牌組被他媽藏起來後⋯就崩潰了，時隔多年才在某次搬家拿出來，他記到現在還是很生氣⋯」、「就算真的是假的也是把大家的心聲都完整地說出來了」、「真的尊重很重要～不論是面對什麼樣的身分都是一樣的！」、「可怕的是幾乎所有人都有相同類似的經驗」。（編輯：陳珮瑜）