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哥吉拉之亂炎上！人妻為何遭公審？黃豪平：大家都經歷過

▲哥吉拉之亂在網路引起高度討論及關注，藝人黃豪平也分享此事讓許多人「有共鳴」。（圖／翻攝自黃豪平臉書）
▲哥吉拉之亂在網路引起高度討論及關注，藝人黃豪平也分享此事讓許多人「有共鳴」。（圖／翻攝自黃豪平臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-18 17:18:32

日前一名人妻因私下將丈夫珍藏的哥吉拉公仔擅自送給親戚小孩，換來先生的暴怒離家出走，甚至還鬧到要離婚，而該名人妻將事件曝光在網路上討拍，未料卻引來大批網友討論及公審。而針對哥吉拉之亂引發的熱議，藝人黃豪平昨（17）日也在臉書表示，大家會這麼關注此事，是因為「有共鳴」。

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黃豪平表示，有網友認為哥吉拉事件是虛構的，會不會因此而成為全台大的打臉事件？而他認為大家會如此瘋狂炎上，並非是因為事件有多荒謬，而是幾乎大家多多少少都經歷過類似的事情，「那股驅動炎上的動力是『共鳴』」。

▲人妻擅自將先生珍藏的哥吉拉公仔送人，引發先生暴怒，同時該名人妻也遭到網友砲轟。（示意圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲人妻擅自將先生珍藏的哥吉拉公仔送人，引發先生暴怒，同時該名人妻也遭到網友砲轟。（示意圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
同時黃豪平也舉自己的親身經歷，小時候非常喜歡看各種VHS錄影帶，從動畫到電影都有。某天親戚小孩來家裡玩，對他蒐藏的成堆錄影帶感到很有興趣，沒想到父親就隨手抓了一卷送給他，「那是一部述說關於藤子不二雄生平的上下集錄影帶的下集，注意，是下集」。雖然已經事隔多年，他也表示早已不在意當時下集錄影帶被送給別人的難過，家人對於他的關心與付出，也早已蓋過當時再也看不到下集的遺憾，「但是光是『記得這件事』，就足以證明那時候的自己對這件事有多麼介意。」因此黃豪平也想提醒一些父母親友，「你們以為網友公審的是那位哥吉拉太太？不是啊，他們真正在罵的，都是當年那個不在意自己喜歡什麼的某個親友。」

貼文曝光後，網友也紛紛表示：「就算『哥吉拉事件』最後證實是假的，我也依舊覺得那無比真實」、「喜歡這麼中立客觀言論！！」、「因為勾起不愉快的回憶」、「真正在意的是，當年親戚小孩又哭又鬧，為了讓她閉嘴，媽媽送走了你最愛的玩具，換你又哭又鬧的時候得到一份竹筍炒肉絲外加一句：『他是弟弟/妹妹，玩具送給他（她）有什麼關係！』有關係！非常有關係！姐不樂意送！」、「我老公的魔法風雲會卡牌組被他媽藏起來後⋯就崩潰了，時隔多年才在某次搬家拿出來，他記到現在還是很生氣⋯」、「就算真的是假的也是把大家的心聲都完整地說出來了」、「真的尊重很重要～不論是面對什麼樣的身分都是一樣的！」、「可怕的是幾乎所有人都有相同類似的經驗」。（編輯：陳珮瑜）


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