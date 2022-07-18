大樓施工！他問怪手怎麼上屋頂？網歪樓：九天玄女幫降落
相信大家走在路上，一定多多少少看過有房子正在施工中，而做工程期間一定需要大型機具的幫助。就有一位民眾在一棟施工中的屋頂看見兩台怪手正在運作，他好奇詢問怪手到底怎麼上到屋頂？立刻引發熱議。
這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一張照片，看起來像是從某一棟高樓向外面拍攝的，只見畫面中是一棟正在施工中的大樓，外面圍起藍色隔離布幕，而頂樓則有一台橘紅色以及一台黃色的怪手，正在努力運作中，這一幕讓原PO不禁感到非常好奇：「我真的很想知道小紅小黃你們是怎麼上樓的？」
貼文一曝光，不少網友表示也一樣好奇，不過更多人歪樓留言：「九天玄女唯一指定姊妹廖麗芳幫他們降落至此……」、「坐電梯上去的吧」、「靠哆啦A夢的縮小燈跟放大燈」、「這不是有拍紀錄片嗎？我記得叫什麼變形金剛的」、「空投啊！沒玩過PUBG？」、「跟玩命關頭一樣飛過去的」、「我還以為是藍色籃子放兩台玩具車」。
另外也有專業網友提供正解：「大型拖吊車，吊上去的」、「吊車，一台怪獸沒有多重好嗎」、「請全吊車吊上去的，全吊車有20-120噸，吊個小乖乖還是120的怪手哪有什麼問題」、「有種器材叫做起重機好像也叫做吊車，自行google」、「吊車吊上去，噸數高一點就拉的上去了，或者兩台吊車一起吊」。（編輯：陳珮瑜）