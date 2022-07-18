COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

大樓施工！他問怪手怎麼上屋頂？網歪樓：九天玄女幫降落

▲一名網友看見一棟施工中的大樓頂樓有兩部怪手，好其詢問它們是如何上到屋頂的。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲一名網友看見一棟施工中的大樓頂樓有兩部怪手，好其詢問它們是如何上到屋頂的。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）

編輯中心/綜合報導

2022-07-18 17:52:00

相信大家走在路上，一定多多少少看過有房子正在施工中，而做工程期間一定需要大型機具的幫助。就有一位民眾在一棟施工中的屋頂看見兩台怪手正在運作，他好奇詢問怪手到底怎麼上到屋頂？立刻引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享一張照片，看起來像是從某一棟高樓向外面拍攝的，只見畫面中是一棟正在施工中的大樓，外面圍起藍色隔離布幕，而頂樓則有一台橘紅色以及一台黃色的怪手，正在努力運作中，這一幕讓原PO不禁感到非常好奇：「我真的很想知道小紅小黃你們是怎麼上樓的？」

貼文一曝光，不少網友表示也一樣好奇，不過更多人歪樓留言：「九天玄女唯一指定姊妹廖麗芳幫他們降落至此……」、「坐電梯上去的吧」、「靠哆啦A夢的縮小燈跟放大燈」、「這不是有拍紀錄片嗎？我記得叫什麼變形金剛的」、「空投啊！沒玩過PUBG？」、「跟玩命關頭一樣飛過去的」、「我還以為是藍色籃子放兩台玩具車」。

▲有網友提出正解，是經由吊車拉上去的。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲有網友提出正解，是經由吊車拉上去的。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
另外也有專業網友提供正解：「大型拖吊車，吊上去的」、「吊車，一台怪獸沒有多重好嗎」、「請全吊車吊上去的，全吊車有20-120噸，吊個小乖乖還是120的怪手哪有什麼問題」、「有種器材叫做起重機好像也叫做吊車，自行google」、「吊車吊上去，噸數高一點就拉的上去了，或者兩台吊車一起吊」。（編輯：陳珮瑜）

水電師傅現場施工必做「1動作」！網友點頭認證：真的會

工地男躺「黃色神秘建材」好睡嗎？內行一看癢爆：真勇者

梁柱旁有黑色塑膠桶！網曝「工地神秘傳說」：千萬別打開

工地上廁所有多克難？他一張照揭「辛酸處境」：膽顫心驚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀