租屋處裝變頻冷氣！她驚「15天噴100度電」 耗電元凶曝
台灣進入炎熱的夏天，不少民眾待在室內已經無法不開冷氣消暑。不過就有位女網友表示，目前租屋處雖然已經是變頻冷氣，但吹不到半個月依舊噴掉1百度電，而她隨後細數現場狀況後，立刻有過來人替冷氣喊冤「元凶不是它」。
一位租屋妹在論壇Dcard上發文提到「最近搬到新的租屋處，我是第一批入住房客，所以家具、電器都是新的，一開始看是變頻冷氣很放心想說應該很省電，結果住不到半個月就用了一百度」。
「原本以為是熱水器在耗電」，她開始探查房間內的各項電器對電表速度的影響，不斷比對後發現「這台新的變頻冷氣好像非常耗電，兩小時大約會多3.5度電，但我開27度+舒眠模式，房東一度電收5塊也讓我開始不敢開冷氣，但這裡又西曬，下午房內大概34度⋯每天都被熱醒真的好痛苦」。
不過貼文曝光後，立刻有過來人從細節中揪出真兇「西曬房會導致冷氣一直強力運轉，讓度數變多，我曾經也住西曬房，只有晚上回家開冷氣，睡覺都定時每個月電費都1-2千，一度5塊，最高還一個月2200」、「你房東冷氣功率裝太剛好，西曬要大一級才對，你的冷氣應該都是處在高頻運轉，所以才很耗電」、「西曬真的才是主因」。（編輯：潘毅）