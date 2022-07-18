COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

租屋處裝變頻冷氣！她驚「15天噴100度電」　耗電元凶曝

▲有位女網友表示，目前租屋處雖然已經是變頻冷氣，但吹不到半個月依舊噴掉1百度電，而她隨後細數現場狀況後，立刻有過來人替冷氣喊冤。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有位女網友表示，目前租屋處雖然已經是變頻冷氣，但吹不到半個月依舊噴掉1百度電，而她隨後細數現場狀況後，立刻有過來人替冷氣喊冤。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-18 20:35:58

台灣進入炎熱的夏天，不少民眾待在室內已經無法不開冷氣消暑。不過就有位女網友表示，目前租屋處雖然已經是變頻冷氣，但吹不到半個月依舊噴掉1百度電，而她隨後細數現場狀況後，立刻有過來人替冷氣喊冤「元凶不是它」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一位租屋妹在論壇Dcard上發文提到「最近搬到新的租屋處，我是第一批入住房客，所以家具、電器都是新的，一開始看是變頻冷氣很放心想說應該很省電，結果住不到半個月就用了一百度」。

▲有網友在 PTT 「 home-sale 」看板表示，看上新竹某大樓建案，條件與價格都相當不錯，唯一問題卻是「西曬」，好奇詢問內行鄉民該如何取捨，眾人卻反曝驚人優勢。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲過來人認為，太陽西曬會導致冷氣不斷強力運轉，成為耗電主因。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
「原本以為是熱水器在耗電」，她開始探查房間內的各項電器對電表速度的影響，不斷比對後發現「這台新的變頻冷氣好像非常耗電，兩小時大約會多3.5度電，但我開27度+舒眠模式，房東一度電收5塊也讓我開始不敢開冷氣，但這裡又西曬，下午房內大概34度⋯每天都被熱醒真的好痛苦」。

不過貼文曝光後，立刻有過來人從細節中揪出真兇「西曬房會導致冷氣一直強力運轉，讓度數變多，我曾經也住西曬房，只有晚上回家開冷氣，睡覺都定時每個月電費都1-2千，一度5塊，最高還一個月2200」、「你房東冷氣功率裝太剛好，西曬要大一級才對，你的冷氣應該都是處在高頻運轉，所以才很耗電」、「西曬真的才是主因」。（編輯：潘毅）

夏天旺季裝冷氣賺翻？師傅反曝「真實慘況」：我們不是神

冷氣配電風扇非最佳解答？台電曝「1神隊友」：效果更好

男存款80萬提親遭拒！準岳母開「類入贅條件」　網狂喊佛

免費的最貴！92款「騙錢惡意APP」名單曝　安卓iOS皆中招

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀