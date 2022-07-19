哥吉拉人妻爆紅夯3天！她揭「正面影響」：也算功德一件
一名人妻日前將老公珍藏的「哥吉拉公仔」私下送給親戚的小孩，結果老公得知之後爆氣離家，甚至提出離婚，嚇到她急著挽回，不過由於故事太過曲折離奇，也有許多人質疑其真實性，話題從週日開始到今天都還持續備受討論。對此，主播張齡予就在臉書揭露哥吉拉人妻帶給社會的「正面影響」，被不少網友認同。
張齡予表示，如果我是哥吉拉老公，我會離婚，而且越快落跑越好，過去付出就算沉默成本，過了就算了就認了，繼續耗才真想不開，人生還很長，盡早止血。如果要跟這種不尊重人、控制狂、情緒勒索，還把夫妻倆隱私公審的超蝦另一半綁一起，加上有機會不忘卡油的岳家...未來只會更多問題。
「狗改不了XX，我們大家都要珍惜生命，所以還不快逃？」張齡予說，如果我是哥吉拉老婆...我真的不會做也不敢做這種事，所以沒有這種不可能的假設，覺得離奇，結案，「不管是不是幻想文，哥吉拉事件引爆全台討論，大家都有共鳴，連齡爸都傳懶人包來怕我們沒看到，或許無形中也可以給這種落漆另一半一種警惕，也算功德一件吧！」
貼文一出，網友紛紛回應「認同欸！真的會警惕到情侶跟夫妻間『尊重』的議題，其實也是有正面影響啦」、「認同！『尊重』很重要！」、「回到事情本質上，真的就是『尊重』兩個字！」、「人與人之間交流沒有尊重其餘免談了啦」、「真的是不能再同意妳更多」、「看到最中立的評論文了！主播讚！」（編輯：張嘉哲）