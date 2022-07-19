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鬼門開倒數了！「11個現象」家中恐有鬼　大量螞蟻是徵兆

▲英國靈異專家透露，若家中出現大量很多沒有的昆蟲，例如螞蟻，家中可能有不乾淨的東西。（示意圖/PhotoAC）
▲英國靈異專家透露，若家中出現大量很多沒有的昆蟲，例如螞蟻，家中可能有不乾淨的東西。（示意圖/PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-19 07:13:09

2022年轉眼已經來到下半年，很快月底就要迎來「鬼門開」，今年鬼門開的時間為國曆7月29日周五（農曆7月初一），但正確時間為7月28日周四晚上11點，不少人都會在這時候有些不可觸碰的禁忌等等。對此，就有專家分析11種現象，如果家中出現這些「超自然的情況」，可能是家中有不乾淨的東西。

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據外媒《每日星報》報導，英國的靈異專家透露，如何在家裡發現有惡魔的11種方法，其中包括「家裡的人總是生病」、「家人經常性吵架」、「家庭成員事業突然失敗或者連續死亡」、「開始聞到一些奇怪的味道」、「突然跑出很多本來沒有的昆蟲，例如：螞蟻、蒼蠅、蚊子、蛇、黑色的鳥」都要特別注意。

▲小孟老師透露，有「5星座」鬼門一開財運大開。（示意圖／取自pixabay）
▲鬼門開倒數，外媒就有靈異專家揭露「家中恐有鬼」的11個現象。（示意圖／取自pixabay）
另外還有「家裡的寵物突然變得相當毛躁，胡亂吠叫」、「家電自己莫名移動或開關」、「聽到詭異腳步聲、小孩哭聲」、「沒有理由的一直失眠與做惡夢」、「看到奇怪的陰影或者光影」、「嚴重甚至發現腳印以及牆壁有詭異的污漬」等等。而英國人對於這種怪奇的現象，也和亞洲人相同，多數會尋求自己的信仰請求幫助。

而鬼門開將近，不少命理學家也陸續點評許多星座以及生肖在鬼月必須特別注意，像是小孟老師提到「雙子座」、「摩羯座」、「水瓶座」以及「射手座」四星座在鬼月就要特別注意，可能會遇劫數，突然生大病或受傷，此外也會有人際關係問題，甚至有可能會大破財，錢財散盡，一定務必小心。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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