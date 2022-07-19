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《原子少年》地球沒出道！網抖出「官網亮點」：還有機會

▲《原子少年》地球在總決賽帶來《朝著遠得要命的星球起飛》一曲，廣受好評。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》地球在總決賽帶來《朝著遠得要命的星球起飛》一曲，廣受好評。（圖／野火娛樂提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-19 07:55:23

2022台灣最夯選秀節目《原子少年》週末播出總決賽，最終由天王星獲得總冠軍，成功出道。然而除了天王星擁有高人氣之外，其他星球也不遑多讓，尤其第二名的地球，有太多高人氣的成員，更是讓不少粉絲直接敲碗「一定要出道」，而也有網友意外發現原子少年官網亮點，只要粉絲夠給力的話，發現其實地球有機會成團出道，掀起討論。

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地球在總決賽時以一首《朝著遠得要命的星球起飛》登場，充滿青春活力的舞步搭配輕快的旋律，讓不少人大讚「用這首歌當結尾真的雞皮疙瘩掉滿地」、「完全是原子少年畢業歌啊！太好聽了」不過雖然評價超高，但天王星表現不遑多讓，最終以1.2分差距打敗地球，地球僅獲得第二名。

▲地球的表演讓于傳勇情緒潰堤。（圖／野火娛樂提供）
▲地球《朝著遠得要命的星球起飛》在總決賽的演出非常亮眼。（圖／野火娛樂提供）
不過在比賽過後，就也有不少網友在「Dcard」討論表示「男偶團感總決賽最重的是地球！太適合出道曲了吧？而且那個封面拍的很好看」、「《朝著遠得要命的星球起飛》超鬼，根本可以直接出道」、「其實還有人氣團成團出道機會，目前前五名都是地球」、「跪求地球出道啊....《朝著遠得要命的星球起飛》可以當出道曲！人氣團投起來」、「人氣團全投地球+1！希望可以整團出道」。

而網友所稱的「人氣團成團出道機會」事實上就是在「原子少年X beanfun!」官網上所推出的「太陽系人氣男團票選」，除了冠軍天王星七人之外，其他人行星的人都可以參加本次票選，最終將選出五位選手成團出道，因此讓不少網友相當興奮。

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▲人氣團出道機會目前被地球成員包辦前五名。（圖/原子少年X beanfun!官網）
而截至出稿前，官網上顯示第一名到第五名全部都是地球的選手，名次從第一到第五為「林佳辰」、「林煥鈞」、「周祖安」、「周子翔」以及「黃文廷」；而緊追在後的第六名到第十名則有水星「黃莑茗」、火星「李承隆」、金星「藍弟」、水星「范范」以及火星「李哲言」，投票還有倒數22天，變數依然非常大，而且在beanfun! APP投票，票數多5倍！粉絲們趕緊投票投起來，送自己心愛的選手成功出道吧！（編輯：張嘉哲）

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不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

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