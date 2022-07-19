《原子少年》地球沒出道！網抖出「官網亮點」：還有機會

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不過在比賽過後，就也有不少網友在「Dcard」討論表示「男偶團感總決賽最重的是地球！太適合出道曲了吧？而且那個封面拍的很好看」、「《朝著遠得要命的星球起飛》超鬼，根本可以直接出道」、「其實還有人氣團成團出道機會，目前前五名都是地球」、「跪求地球出道啊....《朝著遠得要命的星球起飛》可以當出道曲！人氣團投起來」、「人氣團全投地球+1！希望可以整團出道」。
而網友所稱的「人氣團成團出道機會」事實上就是在「原子少年X beanfun!」官網上所推出的「太陽系人氣男團票選」，除了冠軍天王星七人之外，其他人行星的人都可以參加本次票選，最終將選出五位選手成團出道，因此讓不少網友相當興奮。
而截至出稿前，官網上顯示第一名到第五名全部都是地球的選手，名次從第一到第五為「林佳辰」、「林煥鈞」、「周祖安」、「周子翔」以及「黃文廷」；而緊追在後的第六名到第十名則有水星「黃莑茗」、火星「李承隆」、金星「藍弟」、水星「范范」以及火星「李哲言」，投票還有倒數22天，變數依然非常大，而且在beanfun! APP投票，票數多5倍！粉絲們趕緊投票投起來，送自己心愛的選手成功出道吧！（編輯：張嘉哲）