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樹林套房月租9000元！網見「內部照」全嚇傻：根本看守所

▲在外地打拼的遊子無法通勤時都需要租房，而租房看的不只是租金便不便宜，格局及條件更是重要。（示意圖／取自 Unsplash ）
▲在外地打拼的遊子無法通勤時都需要租房，而租房看的不只是租金便不便宜，格局及條件更是重要。（示意圖／取自 Unsplash ）

編輯中心/綜合報導

2022-07-19 08:44:31

在外地打拼的遊子無法通勤時都需要租房，而租房看的不只是租金便不便宜，格局及條件更是重要，就有一名網友分享，他看到新北市樹林區一間月租9000元的套房，格局十分驚人，照片曝光後，網友見內部照也紛紛搖頭直言：「住3個月床就長香菇了！」 

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該名網友在「爆怨公社」中貼文，他表示無聊看看租屋資訊，意外發現一間在樹林的套房，租金要9000元，但屋況卻相當驚人，只見畫面中雖然基本傢俱都有附齊，但冰箱卻在雙人床頭旁邊，還有一間用玻璃門隔起來架高的開放式浴室，且還沒有對外窗，讓原PO忍不住吐槽：「有人會租我也是覺得很厲害！」 

▲（圖／翻攝自爆怨公社）
▲一名網友分享，他看到新北市樹林區一間月租9000元的套房，格局十分驚人。（圖／翻攝自爆怨公社）
貼文一出，網友見格局紛紛搖頭喊，「冰箱放床邊…這是什麼操作」、「很緊繃的一個房間」、「洗澡房間會淹水的概念」、「沒窗戶最好不要租，這根本小儲藏間改造」、「原來是看守所，我還以為是租房咧」、「格局很不行，洗澡水外露可以游泳囉」、「頭旁邊冰箱⋯熱爆應該時不時還來個低頻聲」。 

也有許多網友指出，「潮濕」才是最可怕的魔王，「房間不用多久就發霉了」、「濕氣會清不完」、「硬改成套房，房間會很潮濕吧⋯而且那個熱泵讓人很有壓力」、「住3個月床就長香菇了」、「住久要看醫生吧」、「房間一定超濕」、「感覺像是沒窗戶的房間？」、「還有浴室上方沒加蓋，洗澡熱氣全跑到整個房間！房間感覺容易長霉」、「看起來濕氣超重，這樣住久了電器家具損壞是不是也算房客的」。 

另外，還有人分享類似經驗，「以前租過這種廁所跟房間一體，一個月8000，超級後悔，看醫生都花不少錢，廁所開放式的，除非你很少洗澡，不然1-2月特冷，潮濕到住不到一年，一邊牆壁全部都壁癌，超級誇張黑一片，而且導致身體超不舒服，狂流鼻涕跟打噴嚏，每次洗完澡都需用刮水跟開電風扇，衣服都發霉，根本就惡夢，退租的時候房東還說，你冷氣要一直開讓他通風啊⋯當電費不用錢噢」。（編輯：賴禹妡） 

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