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《幽遊白書》真人版飛影崩壞！博恩「低成本Cos」致敬了

▲被說撞臉《幽遊白書》真人版飛影，喜劇演員博恩也COSPLAY致敬了。（圖／Netflix Japan 推特，博恩臉書）
▲被說撞臉《幽遊白書》真人版飛影，喜劇演員博恩也COSPLAY致敬了。（圖／Netflix Japan 推特，博恩臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-19 10:47:10

日本經典動漫《幽遊白書》即將推出真人版影集，預計在2023年12月Netflix上線，近期官方也不斷釋出角色消息，掀起粉絲們高度關注。不過，繼主角浦飯幽助、藏馬的演員相繼曝光後，18日再次公布由本鄉奏多飾演「飛影」，結果負面評價一面倒，台灣網友更笑嘲很像喜劇演員博恩。對此，博恩也致敬了，讓大家笑到不行，「不是叫你超越！」。

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博恩18日得知被說很像《幽遊白書》真人版的飛影後，就在臉書分享自己CosPlay的四格照片，「我家素材不多！s/o to Lowcostcosplay and Netflix。」竟然只以髮膠、兩片口罩圍住額頭，輕輕鬆鬆就能還原真人版飛影造型，低到不行的成本和嚴肅又認真的表情，立刻笑倒大家。

▲被說撞臉《幽遊白書》飛影演員，博恩低成本COS回應了。（圖／博恩臉書）
▲博恩低成本還原《幽遊白書》的飛影演員，笑翻大家。（圖／博恩臉書）
網友們紛紛狂讚「叫你模仿，不是叫你超越！」、「對不起！我第一個想到王雷」、「博恩的頭髮也骨折了嗎XD？」、「炎上賀龍波還不使出來」、「換成黃色，就是香蕉哥哥了」、「真的還滿有味道的！等等…你知道飛影」、「身高也很還原原作」。

由日本漫畫家冨樫義博1990年連載的《幽遊白書》，不僅有電視動畫版，其系列遊戲周邊都很賣座，堪稱是最經典、最懷念的動漫之一，更是無數大人們心中的童年回憶。但歷年來被翻拍成真人版影集的動漫，毀壞童年的例子層出不窮，而這次的《幽遊白書》真人版影集，光是選角就飽受批評，至於拍出來的成效如何？備受外界關注。（編輯：詹鎰睿）

▲被說撞臉《幽遊白書》飛影演員，博恩低成本COS回應了。（（圖／Netflix Japan 推特）
▲目前只剩飾演「桑原和真」的演員尚未公布。（（圖／Netflix Japan 推特）

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