財運旺到9月！「4星座」財氣逼人　這1位彩券有望中大獎

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陽曆七、八、九月，射手座的工作宮位有逆行的天王星在幫你掌握大局，在此之前可能你在職場上感到力不從心、被同事扯後腿、搶訂單、搶功勞，這些讓你心情糟糕到不行的狀況，即將被推翻，因為搶著邀功的人反而會因為太過急躁，而出了岔子，這時你的神救援，巧妙地化解了公司的危機，反而讓公司看到你專業、機靈的一面，主管與同事都對你另眼相看。而公司也發覺不能大材小用，你的升遷加薪的機會就順利達成了。
第三名、白羊座
陽曆七、八、九月，白羊座的玩樂宮位有金星助陣，讓你的偏財運大大提升，讓你很容易就中大獎，或是有人為你指點財路，想賺大錢最聰明的方法就是利用「錢滾錢」，投資前記得要好好分析風險，有空時別忘了去買張彩票。偏財運的提升連帶的，你會發現自己的收入也明顯在增加，主要是因為你做事認真、腳踏實地，花錢方面也不再大手大腳的，買東西更會貨比三家，這樣一點一點地累積起來，存下來的錢數目也不小。
第二名、獅子座
陽曆七、八、九月，有金星、水星雙星聯手點亮獅子座的命宮，幸運能量加乘行動力，如果你是從事靠靈感吃飯的工作，要小心有可能突然靈感爆棚，推出的作品將讓你一夕報爆紅，你的才氣與名氣將為你帶來版權一刷再刷的稅金、工作邀約不斷的酬勞，誰說夢想與麵包不可兼得，你就是實現夢想的最佳代表！小白領在這期間也能成為職場紅人，你的領導能力大開，讓團隊的成員們都能很信任的跟著你一起打江山、拼業績。
第一名、天秤座
陽曆七、八、九月，逆行的天王星意外造訪天秤座的偏財宮，帶來神來一筆的意外之財，或許是想創業，就有金主來挹注資金；想投資股票就有股票達人手把手教你投資前線；或是久未聯繫的朋友突然還給你一筆以為再也無法拿回的借款、素昧平生的遠房親戚留下的財產、另一半錢賺太多給你的分紅，記得感謝財神眷顧你的好運氣，不妨利用這筆意外之財做點公益慈善、學習一門讓你能更致富的技能，延綿這份財氣與好運。（編輯：郭佩蓉）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。