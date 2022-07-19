深入藍營推倒藍綠高牆 林智堅競總主委將由鄭文燦領軍
民進黨桃園市長參選人林智堅今（19）日深入桃園藍軍票倉，走訪桃園龍岡忠貞新村並參訪「異域故事館」；對於外界認為他特別深入眷村深藍鐵票區搶票，林強調，身為地方首長，建設絕對不分藍綠，心中只有市民，接下來競總團隊也陸續到位，將由鄭文燦擔任競總主委，領軍拚選戰。
林智堅在異域故事館執行長王根深的帶領解說下，仔細聆聽當年國軍在泰緬邊境孤軍奮戰的歲月故事。會後受訪時他表示，沒有一個戰爭是值得被歌頌的，因為戰爭的發生會讓很多的人顛沛流離、失去家人、失去生命，「我們應該要記取這樣的教訓」。
林智堅表示，桃園和新竹都是族群相當多元的城市，過去他擔任新竹市長，特別將原本因都市更新差一點就要被拆除的新竹將軍村指定為歷史建築，同時向中央文化部來爭取經費，成為在地非常重要的眷村文化保存區域。
林智堅強調，作為地方首長，建設絕對不分藍綠，心裡只有市民，沒有藍綠，「我和鄭文燦市長在2018年的選舉已經證實了，我們用政績推倒藍綠的高牆。」
新北市長林佳龍昨晚公布競選總部人事規劃，外界關注桃園競選團隊何時就位?林智堅透露，競選總部主任委員當然是最熟悉桃園，也得到桃園鄉親最大支持的鄭文燦，至於其他的競總組織架構，目前都已經在規劃當中，未來完成後會儘快對外公布。