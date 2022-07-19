人妻衝好市多換褲子尺寸！出賣場「1畫面」嚇瘋尪：超扯
知名美式賣場好市多（Costco）裡頭販賣許多量多又便宜的商品，主打高CP值的特色，常常讓人一進賣場就無法控制購物慾，對此就有網友分享，她本來只是想替老公更換褲子尺寸，沒想到踏出賣場卻推著整車商品，讓老公一看差點嚇瘋，貼文一出讓網友全笑喊：「放妳一個人進去就是老公自己的錯，結案！」
該名網友今（19）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，她表示和老公一起去好市多要換褲子的尺寸，到了賣場後，她承諾馬上就出來，要老公坐在用餐區等候。
老公當下還叮嚀「妳換完尺寸就趕快走，不要再亂拿啦！」沒想到當原PO踏出賣場，竟推著滿滿商品的購物車出現，讓老公差點昏倒，她也笑喊：「最扯的是褲子也沒換到因為沒尺寸了，老公請冷靜，推車裡的全都是必需品啊！」
貼文一出，網友全笑瘋留言，「老公應該後悔自己去換就好」、「有時間壓力反而更能快速決定，通通帶走就對了」、「這老公失算了，應該自己去換褲子的」、「老公一定很後悔在用餐區等你」、「老公錯在應該叫妳坐在用餐區等他才對」、「老公心想：早知道浪費一條褲子就好」、「沒有老公在旁邊才能安心選購必須品，選我正解」、「放妳一個人進去就是老公自己的錯，結案」。（編輯：賴禹妡）