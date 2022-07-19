不只連靜雯！「這些女星」也曾被詐騙　她1週賠光4000萬

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據了解，連靜雯於去（2021）年1月在網路上認識自稱BRUCE的男子，對方聲稱住在中國，兩人平常透過LINE和IG聯繫，雙方聊天過程中，男子還在訊息中不斷誇讚連靜雯漂亮，並透過噓寒問暖的方式博取好感，時間拉長，雙訪也以老公、老婆互稱，男子更信誓旦旦表示「老公幫妳投資，一起成長，等疫情過了，我們就能見面了」，並以賺取結婚基金為由稱一起投資，連靜雯因而掉入陷阱，匯款後損失千萬資金。
據警方說法，連靜雯遭到網路詐騙金額應為1600萬元，同樣受到該集團詐騙的受害者有20人，大多先在網路上加LINE培養信任基礎，成為朋友後進而達到詐騙目的；而連靜雯事後也透過經紀人對外界表示：「現在就專注在自己工作上，很努力正面積極把事業做好，謝謝大家關心」低調不多談論。
小薰遭電話詐騙「5位數」金額！戶頭一度僅剩378元
藝人黃瀞怡（小薰）2021年5月透過IG直播，自曝遭詐騙的過程，表示日前先是買了6、7瓶的沐浴乳、洗髮精，某日卻接到自稱該廠商的電話，表示由於員工出錯，將她的戶頭變成「經銷商」，且每個月都會被扣錢，小薰當下驚覺有異回應「不對，我是貨到付款」，但對方卻見招拆招繼續解釋，並說明過3分鐘銀行會致電給她。
後續接到自稱銀行的來電，對方先是核對資料，再讓她嘗試先轉12元，證明錢不會離開戶頭，藉此降低警戒，因此操作第二遍時，小薰直接將錢匯出，還遵循詐騙集團指示將手機關機一小時，怎料開機後，戶頭只剩下378元，對方自此杳無音訊，這才驚覺被詐騙，事後她也無奈表示，「誰會在這個時候（疫情期間）被詐騙集團騙？大概只有我吧！我這個白目鬼」，並呼籲「對帳號、匯款都不要輕易相信」。
借錢給藝人？許藍方遭騙百萬 警察上門才驚覺
有「最美性學博士」之稱的許藍方，過去曾在小S主持的節目《小姐不熙娣》透露，當時詐騙集團假借某個藝人名義，表明「外面的家庭」急需用錢，因為對方說的跟那位藝人的形象相符，又表示沒拿到錢的話「生活會過得很慘」，許藍方因此相信並且借錢給他，甚至連保險都拿去貸款。
許藍方還表示，當初之所以三番兩次借錢給對方，主因是第一次有收到還款，直到警方打電話來告知「對方是詐騙集團」，她才知道自己被騙了，起還從警方消息得知，受害者不只她一人，對方還騙了4、5個人，其中某人被詐騙金額更到達500萬之多。
「肯亞幫」詐騙4女星！俞小凡4000萬積蓄全被榨光
「肯亞幫」詐騙案在2016年，引爆外界議論台灣詐騙行遍國際，不僅許多大陸民眾受害，一些演藝圈、官二代也遭牽連，據當時《周刊王》報導，女星湯唯2014年在上海拍攝《三城記》時，接到自稱是「上海市公安局」的電話，對方表示她涉及某些案件，如果不想到案說明就要繳罰款，結果她信以為真，匯出人民幣21萬元（約為台幣100萬元）。
已故台灣女星羅霈穎則是在2014年8月到上海時，接到自稱是當地電信局的電話，對方表示有寄法院傳票，卻沒有等到她回覆，指稱她網路帳號涉及詐欺，並告知「請確認戶頭的錢進出狀況是否正常，只要妳馬上查就可以結案」，而羅霈穎為求省事，便依照指示開戶、轉帳，甚至提供帳戶密碼給歹徒，怎料被騙了台幣300多萬元。
「小龍女」經典代表演員之一的李若彤，2014年也因為經紀人接到通報她涉嫌販毒、洗錢，已經成為通緝犯的詐騙電話，對方護主心切洩露了自己的銀行帳戶，且經紀人在不知情的情況下，按照歹徒指示操作，短短幾秒就被騙走人民幣100萬元（約台幣500萬元）。
最後，當年頂著瓊瑤女神的封號闖出知名度的台灣女星俞小凡，2014在大陸接聽1通詐騙集團電話，誤信對方是中國建設銀行人員，告知她積欠卡費未繳，並將電話層層轉接給大陸公安、檢察官接聽，由詐騙集團假扮的大陸檢警佯稱，發現俞小凡可能是國際詐騙案主嫌，要求俞小凡每天定時電話聯繫，隨後1星期內陸續轉帳845萬人民幣到指定帳戶，當時折合台幣超過4000萬元，所幸2019年，台北地院判詐騙團員應連帶賠償4359萬元。
提醒民眾，若遭遇詐騙洽詢相關事宜，可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢、檢舉或報案，以維護自身權益和財產。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。