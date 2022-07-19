連靜雯遭騙1600萬投資！「泰達幣」掀話題　5大Q&A一次看

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靠著比特幣大量累積財富的企業家Brock Pierce，於2014年宣布推出Realcoin，是由一種美金支持的新加密貨幣，後來又更改名稱為Tether，也就是現今所謂的泰達幣，並且和知名且大型的比特幣交易所《Bitfinex》等數幾間公司達成合作夥伴關係，隔年《Bitfinex》也正式支持泰達幣的交易，等於市場們達成了共識，認定泰達幣的價值能錨定美元。
2、泰達幣為世界上最早的穩定幣！
由於泰達幣被設計成以美金1:1的比例掛勾，單位為「USDT」，因此，泰達幣不會受到比特幣或其他加密貨幣市場的波動影響，換句話說，投資人只要以1塊美金就能購買1塊泰達幣。截稿前，據《Tether》官網顯示，目前已有660億泰達幣在市面上流通，等於Tether公司目前擁有660億美元的儲備金支持。
3、泰達幣是如何運作的？
因泰達幣和美金是1:1掛勾，並由《Tether》公司提供100%儲備金支持。所以每當用1美元金換取1個泰達幣時，公司會把這1美金作為儲備金，若再換1美金的時候，公司則會銷毀這1個泰達幣，才能保持泰達幣總量和美金發行總量保持一致，就像是《Tether》為投資人提供加密貨幣世界裡的美元代幣，就好比我們去湯姆熊拿現金換取遊戲幣一樣。
4、泰達幣可以用來幹嘛？為什麼不直接花美金就好？
前面提到，由於泰達幣的穩定性質，可以讓投資人們拿來「避險」，可以暫時把自身擁有的比特幣轉成泰達幣，來躲避市場的波動，成為躲避風險的工具，等到適合的時機在買入投資，以賺取價差。此外，因比特幣直接換成台幣也很貴，但是如果先換成泰達幣的話，再換成台幣卻可以省掉不少交易費用。
值得一提的是，泰達幣不僅可以透過交易所買賣、挖礦等方式取得，還可以長期持有來賺取利息，就像銀行的存款帳戶一樣，例如Binance交易所，在活期部分就有提供泰達幣10%的年化效益率。因此才會吸引越來越多人投資。
5、泰達幣爭議多。
在泰達幣發行後《Tether》就經常被政府、學術等單位質疑其操作，其中最重要的一點就是USDT財務數據「並不透明且不受金融機構監管」，假設所有人都在同一時間把泰達幣換成美元，而公司剛好又沒有足夠的美元儲備金來滿足市場，那穩定幣的共識就有可能崩塌。儘管如此，泰達幣仍舊是市場上認可度最高的穩定幣，因此大部分用戶還是非常信任，卻也成為現今詐騙集團最常見的手法之一。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。