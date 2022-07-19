COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

多益910分「面試官只給26K」！國立妹慌了　眾見職缺秒懂

▲近期適逢畢業季，不少社會新鮮人也急著找尋人生的第一份正職工作。（示意圖／翻攝photoAC）
▲近期適逢畢業季，不少社會新鮮人也急著找尋人生的第一份正職工作。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-19 20:29:09

近期適逢畢業季，不少社會新鮮人也急著找尋人生的第一份正職工作。不過就有位國立大學畢業的女網友，拿著多益910的證書去面試，但卻被多位面試官開出26K的薪水，過程曝光後卻有不少過來人看出關鍵點「找錯方向」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在論壇Dcard上發文提到「畢業後近期開始找工作，上周五去面試第一間公司，職缺是業務助理，面試官開2萬6月薪」，而身邊朋友聽聞後，非但沒給予鼓勵，反而還開始嘲笑「妳的條件也不算多好，只能找到這樣的薪水」。

後續原PO也到其他間公司面試，結果第二間一樣開出26K，第三間開了28K，同時還突襲式考驗原PO的英語表達能力，讓她感慨「平常沒在說英文的我，真的是卡卡的硬撐完，意識到自己的多益成績根本是沒有用處...也要花時間去補習跟讓自己的口說進步」。

▲面試示意圖。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲剛出社會的原PO擁有國立學歷以及910分多益成績，但近期多次面試，都只被開26K至28K的薪水。（示意圖／翻攝自Pexels）
遭遇曝光後，隨即有不少過來人給予鼓勵「我實領28k真的完全不敢笑別人欸，沒被別人笑爛就謝天謝地了，妳朋友哪來的優越感」「會嘲笑妳的人真的不用太認真和他相處了，不過說真的，28K-30K也沒什麼好笑26K的」、「26K太誇張了，應該不是在雙北？雙北起薪隨便找都30K，國立大學多益900拿35K很容易」、「起薪低不是低，可以一直往上爬才是重點，想當初第一份薪水才22k，一堆人笑我，十年過去，別人薪水已經停了，我已經跳三倍了，還在往上」。

另外也有人認為是找工作的方向有誤「小公司業務助理給26K很正常，應該往其他方向找」、「業務又不是看底薪的，我底薪也2萬6，但業績有達到每個月大概領50k-60k，當月如果業績有更多可以到70k，底薪不重要，獎金才重要」、「多益910、國立大學～銀行歡迎你，證照趕快考一考現在今年招新末期還有幾家能報，公股都有37K」。（編輯：潘毅）

學霸妹拿多益金證書！面試官「只開28K」　網見科系秒懂

新鮮人面試全沒帶「1物」！主管秒不錄用：時代真的變了

北漂女曝「2優勢」羨慕台北人！網卻搖頭：現實並非如此

髮廊6點就關門！OL下班碰壁「這樣能賺錢？」　內幕曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀