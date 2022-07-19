多益910分「面試官只給26K」！國立妹慌了　眾見職缺秒懂

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後續原PO也到其他間公司面試，結果第二間一樣開出26K，第三間開了28K，同時還突襲式考驗原PO的英語表達能力，讓她感慨「平常沒在說英文的我，真的是卡卡的硬撐完，意識到自己的多益成績根本是沒有用處...也要花時間去補習跟讓自己的口說進步」。
遭遇曝光後，隨即有不少過來人給予鼓勵「我實領28k真的完全不敢笑別人欸，沒被別人笑爛就謝天謝地了，妳朋友哪來的優越感」「會嘲笑妳的人真的不用太認真和他相處了，不過說真的，28K-30K也沒什麼好笑26K的」、「26K太誇張了，應該不是在雙北？雙北起薪隨便找都30K，國立大學多益900拿35K很容易」、「起薪低不是低，可以一直往上爬才是重點，想當初第一份薪水才22k，一堆人笑我，十年過去，別人薪水已經停了，我已經跳三倍了，還在往上」。
另外也有人認為是找工作的方向有誤「小公司業務助理給26K很正常，應該往其他方向找」、「業務又不是看底薪的，我底薪也2萬6，但業績有達到每個月大概領50k-60k，當月如果業績有更多可以到70k，底薪不重要，獎金才重要」、「多益910、國立大學～銀行歡迎你，證照趕快考一考現在今年招新末期還有幾家能報，公股都有37K」。（編輯：潘毅）