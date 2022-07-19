鬼月倒數！本週先迎「大凶之日」　命理師點名3種人注意

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他也補充，「古人稱大暑熱不透，大水風颱到：則是大暑若不夠熱就會有颱風大雨。古人也說大暑熱不透，收成就不夠：顯示大暑不夠熱，收成就不夠，因此大暑越熱越好」。
小孟老師隨後分享「大暑」當天的禁忌：
大暑不宜曝晒
大暑天氣過度炎熱，因此不宜在外曝晒太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。
忌辛辣與油膩食物
大暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油容易上火導致腸胃不順。
室內冷氣不宜開太強
室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。
忌食冰冷食物
大暑天氣悶熱，倘若吃太冰冷食物容易頭暈頭脹，建議喝溫水。
萬事不宜
大暑農民曆為諸事不宜，切忌不宜祭祀.搬家.動土...等。以免衰神纏上身。
另外小孟老師也點名3種人在「大暑走衰運」，需要特別注意：
屬羊的人當日要當心煞氣過中，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。
水瓶座受到土星逆行，不宜去海邊或河邊以免衝到水煞。
魔羯座受到冥王星逆行影響，注意交通事故，也要留意3C產品耗損。
隨後他也公布大暑開運法：可吃根莖食物，尤其蕃薯最好，其音同暑，可挑選大根蕃薯來吃，代表大暑（大薯）。（編輯：潘毅）
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