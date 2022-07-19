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鬼月倒數！本週先迎「大凶之日」　命理師點名3種人注意

▲命理師小孟老師提到，本週將遇到大暑，當天同時也是「大凶之日」。（示意圖／翻攝Pexels）
▲命理師小孟老師提到，本週將遇到大暑，當天同時也是「大凶之日」。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-07-19 21:07:34

2022年轉眼間已經過完一半，而在不久後的7月28日周四晚間11點，也將迎來一年一度的「鬼門開」(農曆7月初一)。對此，清水孟國際命理小孟老師也分享本週將先迎來「大凶之日」的相關禁忌以及注意事項。

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小孟老師表示，今年「大暑」為國曆七月二十三日，當天太陽剛好經過黃經120度，是氣候最酷熱的時刻，也是溫度達到最高峰的時候，因此稱為大暑。

他也補充，「古人稱大暑熱不透，大水風颱到：則是大暑若不夠熱就會有颱風大雨。古人也說大暑熱不透，收成就不夠：顯示大暑不夠熱，收成就不夠，因此大暑越熱越好」。

▲喝水,夏天,沙灘。（圖／取自pixabay)
▲小孟老師提醒，大暑當天天氣過度炎熱，因此不宜在外曝晒太久。（圖／取自pixabay)
小孟老師隨後分享「大暑」當天的禁忌

大暑不宜曝晒
大暑天氣過度炎熱，因此不宜在外曝晒太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。

忌辛辣與油膩食物
大暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油容易上火導致腸胃不順。

室內冷氣不宜開太強
室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈發生。

忌食冰冷食物
大暑天氣悶熱，倘若吃太冰冷食物容易頭暈頭脹，建議喝溫水。

萬事不宜
大暑農民曆為諸事不宜，切忌不宜祭祀.搬家.動土...等。以免衰神纏上身。

▲小孟老師提醒，大暑（7月23日）當天，水瓶座受到土星逆行，不宜去海邊或河邊以免衝到水煞。（示意圖／翻攝Pexels）
▲小孟老師提醒，大暑（7月23日）當天，水瓶座受到土星逆行，不宜去海邊或河邊以免衝到水煞。（示意圖／翻攝Pexels）
另外小孟老師也點名3種人在「大暑走衰運」，需要特別注意：

屬羊的人當日要當心煞氣過中，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。

水瓶座受到土星逆行，不宜去海邊或河邊以免衝到水煞。

魔羯座受到冥王星逆行影響，注意交通事故，也要留意3C產品耗損。

隨後他也公布大暑開運法：可吃根莖食物，尤其蕃薯最好，其音同暑，可挑選大根蕃薯來吃，代表大暑（大薯）。（編輯：潘毅）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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