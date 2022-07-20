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Netflix「出新招」大砍寄生帳號！會員只剩1條件可免費看

▲Netflix祭出「家規」打擊寄生帳號，8/22上路測試，屆時只有1條件可以免費觀看。（示意圖／取自pixabay ）
▲Netflix祭出「家規」打擊寄生帳號，8/22上路測試，屆時只有1條件可以免費觀看。（示意圖／取自pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-07-20 11:25:23

熱門影音串流平台Netflix（台譯：網飛）因為多人共享帳號的關係，導致訂閱人數漸漸流失，於是官方今年3月宣布要針對「寄生帳號」做打擊。目前最新規定將於8月22日在阿根廷、薩爾瓦多等5個國家進行測試，若用戶要在「家」以外的地點收看，僅能免費收看2個禮拜，超過則會加收費用。

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據外媒《theverge》報導，Netflix將針對阿根廷、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯和多明尼加等5地區祭出「家規」測試。以Netflix宏都拉斯的官網為例，使用者帳戶只會有一個「家」做為主要地點，並依據IP位置、設備IP、以及帳戶的活動進行偵測，在這個範圍內均可以免費收看Netflix，而觀看設備的數量則以用戶自己的方案而定。

但若是超過這個「家」以外的範圍，像是在外面使用「其他電視」登入收看等等，就會被官方認定「不在同一地點使用」，此時則進入「旅行狀態」，僅能免費使用2週，同時也會跳出提示，提醒用戶可以透過每月額外支付費用來增加「家」的數量，而且Netflix也提到，所謂的免費使用2週，指的是同一地點、每年只可以使用1次。

▲Netflix示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）
▲至於筆電、平板、手機等行動裝置，Netflix則尚未出現相關規定，目前仍依照用戶方案來管制數量。（示意圖／翻攝pixabay）
目前Netflix測試的上述國家，所提供的額外付費服務，則依國家地區的不同有差異，價格均落在1.17美元至2.99美元（大約35至89元新台幣）。不過像是筆電、平板、手機等行動裝置，則不在「家」的限制範圍內，Netflix也並未說明此事，似乎只針對「家中電視」、「外面電視」進行額外收費，仍依照用戶方案去管制裝置數量。至於未來會不會進行更動，仍須等待官方說明。

據了解，Netflix之所以選擇在今年打擊「寄生帳號」的原因，除了俄烏戰爭期間宣布暫停俄國的業務，損失70萬用戶以外，還有面臨其他競爭對手HBO Max、Disney+等平台串起等等，但影響最大的還是，多人透過帳號共享免費看片，預估違規人數高達1億，才會陸續祭出相關規定測試，卻也引發許多用戶不滿，反而流失更多會員。（編輯：詹鎰睿）

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