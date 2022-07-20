Netflix「出新招」大砍寄生帳號！會員只剩1條件可免費看

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但若是超過這個「家」以外的範圍，像是在外面使用「其他電視」登入收看等等，就會被官方認定「不在同一地點使用」，此時則進入「旅行狀態」，僅能免費使用2週，同時也會跳出提示，提醒用戶可以透過每月額外支付費用來增加「家」的數量，而且Netflix也提到，所謂的免費使用2週，指的是同一地點、每年只可以使用1次。
目前Netflix測試的上述國家，所提供的額外付費服務，則依國家地區的不同有差異，價格均落在1.17美元至2.99美元（大約35至89元新台幣）。不過像是筆電、平板、手機等行動裝置，則不在「家」的限制範圍內，Netflix也並未說明此事，似乎只針對「家中電視」、「外面電視」進行額外收費，仍依照用戶方案去管制裝置數量。至於未來會不會進行更動，仍須等待官方說明。
據了解，Netflix之所以選擇在今年打擊「寄生帳號」的原因，除了俄烏戰爭期間宣布暫停俄國的業務，損失70萬用戶以外，還有面臨其他競爭對手HBO Max、Disney+等平台串起等等，但影響最大的還是，多人透過帳號共享免費看片，預估違規人數高達1億，才會陸續祭出相關規定測試，卻也引發許多用戶不滿，反而流失更多會員。（編輯：詹鎰睿）