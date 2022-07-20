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她衝北海道旅遊！6年後翻出「慘白臉孔照」　真相逆轉了

▲有網友PO出一張6年前去北海道玩的照片，結果意外發現2張慘白的臉孔，把大家嚇出冷汗。（圖／靈異公社）
▲有網友PO出一張6年前去北海道玩的照片，結果意外發現2張慘白的臉孔，把大家嚇出冷汗。（圖／靈異公社）

編輯中心/綜合報導

2022-07-20 12:16:52

台灣農曆鬼月將在7/29正式報到，而關於靈異、恐怖的相關題材更成為大家討論的話題。對此，就有網友翻出6年前和家人去北海道旅遊的照片，結果意外發現樹的後面多了2張清晰又可怕的臉孔，結果真相曝光後，卻讓大家虛驚一場，直呼「直接打臉那些暈頭轉向的人」。

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臉書社團《靈異公社》裡就有網友分享一張照片詢問「有人發現哪裡有不對勁嗎？6年前跟妹妹去北海道員工旅遊，在某個公園隨手拍到的…」仔細一看照片的正中央，樹和石頭中間疑似多出兩張黑白人臉，讓她感到有些害怕，「問同遊的人是否也有拍到，結果沒人注意到那2張臉，當時拍都沒注意到…回家上傳照片才發現」。

不少網友看完後表示「有點可怕」、「有好幾個靈！」「有！超明顯耶！」「超明顯啊！好毛」、「正要睡⋯看到毛骨悚然」、「這是真的嗎？」怎料，過不到幾個鐘頭，就被人找到實際照片，原來那塊石頭上本來就刻有2張人臉，是當地公園的一座紀念碑而已。

▲有網友PO出一張6年前去北海道玩的照片，結果意外發現2張慘白的臉孔，把大家嚇出冷汗。（圖／靈異公社）
▲結果就有人找到現場的照片，原來只是一座刻有人臉浮雕的紀念碑，真相也讓其他人感到失望。（圖／靈異公社）
經查，此為「札幌市立創成小學」的紀念碑，紀念當地最古老的學校，上面刻的則是小學校歌、校徽和孩子臉部的浮雕。真相曝光後，除了原PO的感謝外，大家都是笑到不行，「這真的會嚇死人欸」、「太早還原真相了，還沒看到裝B的人」、「可惡這麼一講，突然覺得很可惜」、「沒看留言的暈暈大隊還是有出現」、「為什麼石頭要做這樣啦～晚上經過也會嚇死吧！」「第一次看到比暈頭還猛。直接打醒大眾。」（編輯：詹鎰睿）

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