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翻轉以往重北輕南思維　賴香伶今遷籍楊梅

▲賴香伶說，桃園南北區始終存在城鄉差距問題，因此決定落戶南桃園的楊梅，和大家一起打拼。（圖／記者李春台攝，2022.07.20）
▲賴香伶說，桃園南北區始終存在城鄉差距問題，因此決定落戶南桃園的楊梅，和大家一起打拼。（圖／記者李春台攝，2022.07.20）

記者李春台/桃園報導

2022-07-20 12:11:14

桃園市長參選人賴香伶今日上午在議員參選人張清俊、曾姸潔等人的陪同下，到楊梅戶政事務所辦理戶籍遷移、從桃園區遷到楊梅區，為何二度遷戶籍？賴香伶說，桃園南北區始終存在城鄉差距問題，因此決定用翻轉以往重北輕南的思維，落戶南桃園的楊梅，和大家一起打拼。

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賴香伶表示，三月份民眾黨桃園市長提名初選時她的戶籍是設在桃園區，從那時候起到現在正式投入選舉後，跑了桃園許多地方，看到整個桃園的發展，長期以來的確是重北輕南，她自己是客家人，對桃竹苗有深厚感情，而桃園南區楊梅、龍潭、新屋、觀音也有很多客家鄉親，所以決定用翻轉南北的思維落戶楊梅，「成為楊梅人」。


賴香伶說，這八年鄭文燦執政，的確在各區投入了一些資源，如硬體建設交通改善是有的，但大家還是看得到桃園南北城鄉差異，南區的生活機能和工商活動相對就是比較少，這段期間拜訪楊梅鄉親時大家提了許多建議，包括農業方面特色，還有長輩照顧問題，都提醒我要多關注，因此今天正式把戶籍遷到楊梅跟楊梅鄉親一起打拼。


賴香伶隨後也前往中山高速公路楊梅休息站會勘，希望爭取開通楊梅校前路南下便道，為楊梅人爭取權益。楊梅區議員參選人張清俊表示，楊梅交流道上下班尖峰時間壅塞嚴重，楊梅校前路雖開放北上便道，但南下也有需求，高公局人員也同意進行評估。


關於鄭文燦帶林智堅脫口罩逐桌敬酒被衛生局裁罰，賴香伶說，防疫的規定他們自己最了解怎麼會違反規定，做了不好的帶頭示範，希望不要再犯，也提醒大家現在口罩還是不能放，逐桌敬酒還是沒有開放，大家要盡量做到防疫沒漏洞，衛生局依法行政。這部分要給衛生局肯定。

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