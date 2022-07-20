不是珍奶！外國人來台喝「這杯」愛上 網嗨：又紅遍全球
台灣的珍珠奶茶聞名國際，許多外國遊客來台一定會喝上一杯，不過，近日就有一名網友分享，他的外國友人愛上的手搖飲竟不是珍珠奶茶，而是消暑涼爽的冰淇淋紅茶，貼文一出讓許多網友驚喊：「台灣又多了一個可以外銷全球的商品了！」
該名網友在Dcard中貼文，他以「外國友人喝了冰淇淋紅茶直接愛上」為題，表示在疫情期間有外國朋友回不了國，兩人每隔1-2個月會出門一次，原本朋友是不喝飲料的人，不過從半年前開始突然每次都會要他陪著買飲料，原來是朋友迷上了冰淇淋紅茶，且還是一試成主顧，讓他笑喊：「誰教她點這麼Local的飲料啦XD」
貼文曝光後，不少網友嗨喊，「冰淇淋紅茶即將紅遍全世界」、「冰淇淋紅茶會不會像珍奶一樣走向全球XD」、「之前出國的時候也沒有看到有地方賣冰淇淋紅茶，原來是個商機」、「台灣又多了一個可以外銷全球的商品了」、「我之前的外國朋友也是！不愛珍奶但超愛冰淇淋紅茶」、「被冰淇淋紅茶綁架在台的外國友人XD冰淇淋紅茶我也愛啦」。
也有網友推薦其他品項，「下次可以幫你朋友買冰淇淋綠茶或青茶，感覺她也會很喜歡」、「冰淇淋奶茶也很爽，再加個珍珠，等一下就手刀去買」、「布丁奶茶才是王道」、「我前幾天帶日本同事去嘉義觀光，他吃胡椒餅直接愛上」、「冰淇淋烏龍試試看，最好再加個珍珠」、「試試看多多綠」。（編輯：賴禹妡）