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鬼月出遊要小心！13禁忌招厄運　攜帶「2法寶」化解危機

▲鬼月出遊要小心，避免冒犯回到陽間的鬼魂。（示意圖／取自unsplash）
▲鬼月出遊要小心，避免冒犯回到陽間的鬼魂。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-20 15:12:01

7月29日就是農曆七月鬼門開的日子，民俗上認為地府的陰魂都會返回陽間，不論是探望親人或是四處遊蕩，就像是在「放暑假」，因此農曆七月又被稱為「鬼月」！根據命理專家楊登嵙分享，出遊要小心勿犯13禁忌，以免招來鬼魂影響運勢，此外也可隨身攜帶2物保心安、平安。

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清明節時媳婦是否要祭拜夫家祖先是現今須處理的課題。（示意圖／取自pixabay）
▲農曆鬼門開有許多禁忌與習俗，部分廟宇會將香爐封起來不讓信眾插香。（示意圖／取自pixabay）
農曆鬼門開後，總是繪聲繪影流傳許多禁忌，其中之一是農曆七月神明不辦事，所以大家要自求多福，雖然嚴格上來說，該說法僅說對了一半，實際上有些廟確實會在農曆七月，將香爐封起來不讓信眾插香，但這其實只能算是象徵性的動作，若有緊急情況，在獲得廟方執事人員同意後還是可以燒香呼請神明幫忙。

但難得好兄弟們回來陽間遊玩！我們在外出時還是可以注意以下13件事，避免誤犯禁忌！冒犯鬼神、影響運勢。

一、不晚上出遊

鬼月是炎炎夏日，很多人都會規畫山上或海邊避暑，但在晚上的時候還是避免荒郊野外出遊，因為那些地方陰氣較重，孤魂野鬼多，八字太輕的恐會招來鬼上身。

二、不到危險水域

鬼月正值暑假，是戲水的好時機，但千萬不要去危險的海邊或溪邊，尤其是經常出現憾事的水域，水鬼最喜歡找人當替死鬼，得以「抓交替」投胎轉世。

三、不釣魚

不要從事釣魚活動，因為鬼月釣魚也算是一種殺生，容易引來好兄弟，也怕釣到好兄弟的變身魚。

四、不拍肩膀

每個人的身上都有三把火，分別在頭頂及肩膀兩處，荒郊野萬千萬別拍別人頭和肩膀，也別叫對方的全名，最好叫綽號或代號，若是拍息了對方的火，好兄弟很容易就會卡上身。

五、不吹口哨

不可以吹口哨，尤其在晚上出遊時，好兄弟以為有人在呼喚祂，容易被好兄弟跟隨。

六、不晚上唱歌

鬼月夜晚陰氣重，晚上唱歌或製造聲響，很容易引來好兄弟，所以盡量不要夜晚落單且邊走路邊唱歌或發出聲音。

七、不晚上拍照

鬼月的夜晚別亂拍照，太陽下山後陰氣會逐漸升高，此時在荒僻的地方拍照、錄影較容易拍到好兄弟，假如真的拍到了很有可能招來厄運。

八、不搭末班車
農曆七月每日午夜子時是一天陰氣最重的時候，這時搭乘交通工具很容易讓好兄弟跟著回家，尤其是末班車。

九、 不靠牆行走

避免靠牆行走，牆壁屬陰較涼，是好兄弟們喜歡行走的路徑，所以鬼月期間盡量不要靠牆行走或休息。

十、不吃祭祀品
鬼月外出時如看見祭祀品，不要隨便拿起來吃，因為這樣是跟好兄弟搶食物，會招來厄運。

十一、不晾衣服在陽台

鬼月出差、旅遊時不免要自己手洗衣物，但記得千萬別將衣物晾於陽台，因衣服與人形狀相似，容易招好兄弟附上，會引來陰邪霉運。

十二、不披頭散髮

不要披頭散髮出遊，因為這樣好兄弟們會把你當成是「同類」。

十三、不晚上慶生

有時候出門旅遊是為了慶生，但鬼月要白天慶生，可別挑晚上，不然可能會多好兄弟幫你慶生。

楊登嵙老師提醒，暑假期間與農曆七月「鬼月」相遇，出遊的人特別多，發生事故的機率也會比平常多出許多。雖然這些都是源自於古老的民間習俗，口耳相傳的鬼月旅遊禁忌寧可信其有，不可信其無，萬事多留心，玩得更安心！

平安符。（圖／shutterstock）
▲平安符是象徵神明的一種信物，遭遇危急困難時，神明會派出神兵神將保護信徒。（圖／shutterstock）
除了小心禁忌事項外，也可隨身攜帶2物來趨吉避凶！

一、平安符

平安符是象徵神明的一種信物，神明會透過平安符感應信徒目前狀況，若信徒遭遇危急困難時，神明會派出神兵神將保護信徒；危急狀況時，平安符也是神明的象徵，可嚇阻邪靈。農曆七月，各地都充斥著好兄弟，但只要身上帶著平安符，好兄弟就不會惡意捉弄或刻意為難。

其他像是溪邊、醫院、火葬場等陰氣較重的場所，帶著平安符也可帶動自己周遭的磁場能量，使自己的意識和身體狀況不易受影響。

二、艾草

在宗懍的《荊楚歲時記》有記載：「日雞未鳴時，採艾似人形者，攬而取之，收以灸病，甚驗。是日採艾為人形，懸于戶上，可禳毒氣。」可見艾草不僅可用來做「灸法」，還可以驅邪。此外，艾草更有「招百福」的吉祥寓意，農曆七月可善用艾草來對付禁忌、淨化磁場。（編輯：鍾怡婷）

【出遊禁忌獲命理專家《楊登嵙老師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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