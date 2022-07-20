《全明星4》IG人氣排行出爐！粉絲驚：「她」海放所有人

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對此，就有熱心PTT網友特別整理這一季的選手名單IG，結果男生一整排，除了黃宏軒擁有31.1萬的追蹤數，其餘都不到10萬。女生部分僅有陳伊、Yuri、壯壯、劉心語、文雨非共5人有超過10萬，若再加上隊經理的的林襄、畇二、斐棋的話，僅有林襄1人破百萬，來到123.1萬，形成強烈對比。
網友紛紛留言表示「男生IG粉絲好慘，黃宏軒最高」、「林襄海放所有人」、「看人數就樂天女孩的天下，不意外」、「還有兩個追蹤兩千的是在跟我開玩笑嗎？」但也有人平緩，「台灣ig比林襄高的不多可能10幾個而已？」「我覺得這季跟第三季名單不能比啦，這季名單的確比上季素」、「曾昱嘉最紅時，那時不流行IG啊」、「IG跟限動及發文更新頻率有關，男生一般較少正常，粉絲數多也不表示最有知名度,，這應該不算是正比的」。
不過，這季的《全明星運動會》可是採用全新內容和賽制，並找來「不死鳥」郭泓志擔任黃隊經理，與籃球國手錢薇娟、桌球國手江宏傑形成3國鼎立的壯觀場面，而且片花也預告，這次也出現許多怪物新人，相繼打破前三季學長姊的體能測驗紀錄，仍讓許多粉絲十分期待。
正式名單如下：
參賽女子：翁滋蔓、陳妤、陳怡叡、壯壯、文雨非、葉慈毓、陳伊、劉心語、林玉書、謝予容、鄭靚歆、賴Ki。
參賽男子：林輝瑝、黃宏軒、各務孝太、許得瑋、曾奕翔、夏浦洋、林家佑、曾昱嘉、Zing、吳珝陽、徐瑋澤、子賢、漢之、彭尊、張家陞、于成炘、林志宇、梅賢治。