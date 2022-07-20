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《全明星4》IG人氣排行出爐！粉絲驚：「她」海放所有人

▲《全明星運動會》第四季正式名單出爐，熱心粉絲特別整理每位選手的IG，發現最高人氣的冠軍竟然是「她」。（圖／三立提供）
▲《全明星運動會》第四季正式名單出爐，熱心粉絲特別整理每位選手的IG，發現最高人氣的冠軍竟然是「她」。（圖／三立提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-20 15:59:20

眾所期待的《全明星運動會》第四季，官方今（20）日終於在記者會上公布完整陣容名單，除了找來人氣超高的啦啦隊助陣擔任隊經理以外，也有許多跌破眼鏡、令人出乎意料，甚至是網友沒有猜到的藝人參賽，消息一出掀起熱議，更有人親自整理藝人的IG後發現，人氣最高竟然是她，直呼「海放所有人」。

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《全明星運動會》第四季於今日舉行開播記者會，同時也直接公布這一季的所有完整名單，每位選手都讓人為之驚艷，不僅有《原子少年》爆紅的火星成員夏浦洋、還有好久未見的「台大五姬」之一的翁滋蔓，以及人氣超高的樂天桃猿啦啦隊成員陳伊、壯壯、Yuri，還有實力派演員陳妤、文雨非等人，迅速湧入大家熱烈討論。

▲樂天桃猿啦啦隊的4位女孩參加全明星運動會。（圖／壯壯IG）
▲樂天桃猿的4位啦啦隊女孩，都參與全明星運動會第四季，IG人氣高到不行。（圖／壯壯IG）
對此，就有熱心PTT網友特別整理這一季的選手名單IG，結果男生一整排，除了黃宏軒擁有31.1萬的追蹤數，其餘都不到10萬。女生部分僅有陳伊、Yuri、壯壯、劉心語、文雨非共5人有超過10萬，若再加上隊經理的的林襄、畇二、斐棋的話，僅有林襄1人破百萬，來到123.1萬，形成強烈對比。

網友紛紛留言表示「男生IG粉絲好慘，黃宏軒最高」、「林襄海放所有人」、「看人數就樂天女孩的天下，不意外」、「還有兩個追蹤兩千的是在跟我開玩笑嗎？」但也有人平緩，「台灣ig比林襄高的不多可能10幾個而已？」「我覺得這季跟第三季名單不能比啦，這季名單的確比上季素」、「曾昱嘉最紅時，那時不流行IG啊」、「IG跟限動及發文更新頻率有關，男生一般較少正常，粉絲數多也不表示最有知名度,，這應該不算是正比的」。

不過，這季的《全明星運動會》可是採用全新內容和賽制，並找來「不死鳥」郭泓志擔任黃隊經理，與籃球國手錢薇娟、桌球國手江宏傑形成3國鼎立的壯觀場面，而且片花也預告，這次也出現許多怪物新人，相繼打破前三季學長姊的體能測驗紀錄，仍讓許多粉絲十分期待。

正式名單如下：

參賽女子：翁滋蔓、陳妤、陳怡叡、壯壯、文雨非、葉慈毓、陳伊、劉心語、林玉書、謝予容、鄭靚歆、賴Ki。

參賽男子：林輝瑝、黃宏軒、各務孝太、許得瑋、曾奕翔、夏浦洋、林家佑、曾昱嘉、Zing、吳珝陽、徐瑋澤、子賢、漢之、彭尊、張家陞、于成炘、林志宇、梅賢治。

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