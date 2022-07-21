COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

炎夏吃「沙拉筍」消暑求順利？餐桌上的都市傳說掀網熱議

▲近日邁入夏季，高溫悶熱無食慾，用桂冠沙拉醬做涼拌料理，搭配竹筍、小番茄及蘆筍，清爽開胃不膩口。（圖／我愛全聯-好物老實説粉絲團）
▲近日邁入夏季，高溫悶熱無食慾，用桂冠沙拉醬做涼拌料理，搭配竹筍、小番茄及蘆筍，清爽開胃不膩口。（圖／我愛全聯-好物老實説粉絲團）

生活中心/綜合報導

2022-07-21 11:30:00

歷史為餡、用文化提味，例如鳳梨代表旺；橘子代表吉祥；吃粽包中；吃魚有餘；吃年糕年年高，各種意義讓人玩味。日前就有網友看到桂冠粉絲專頁提到「吃筍就會順」的都市傳說，相當好奇吃沙拉涼筍會不會順，連藝人佩甄都在臉書分享自己的沙拉醬料理，想驗證看看這個餐桌上的都市傳說是不是這麼厲害。

我是廣告 請繼續往下閱讀
尤其近日邁入夏季，高溫悶熱無食慾，想吃清淡一點，又怕沒味道，這時除了簡單淋醬之外，網友也分享桂冠沙拉醬直接跟各種蔬菜涼拌起來既清爽又夠味，多種口味還能靈活運用在醃肉、炒、烤，堪稱料理神隊友，若是擔心熱量還可選用降低40%熱量的輕沙拉，多樣口味滿足不同需求。悶熱天氣就該來點涼筍沙拉，全家大小一起消暑降火又能保有好胃口，心情好了，真的能感受到一切也跟著順了起來。

▲有網友表示，「話說都市傳說真的神奇，前陣子很常吃竹筍，感覺好像真的有變順」。（圖／我愛全聯-好物老實説粉絲團）
▲有網友表示，「話說都市傳說真的神奇，前陣子很常吃竹筍，感覺好像真的有變順」。（圖／我愛全聯-好物老實説粉絲團）
有網友表示，「話說都市傳說真的神奇，前陣子很常吃竹筍，感覺好像真的有變順」，此外網友也相繼分享自己的獨門料理：「我都用鮪魚+蛋+玉米+桂冠沙拉醬的內餡做全麥三明治」、「做成水果沙拉，水果擺盤再淋上沙拉醬，簡單又好吃」、「魚卵沙拉也不錯，之前去日本料理店吃完後整個愛上! 後面就都自己買沙拉醬回來做了，完全不輸日本料理店耶」、「拿來做成歐式麵包小點，用法國麵包切片加點鮪魚和番茄，最後加上沙拉醬，配咖啡或茶都很讚!!」，不同吃法引起網上熱議，夏天想吃美食不但能輕鬆解決，也能順勢帶來好兆頭。

▲藝人佩甄也在個人臉書提到:「全家都愛吃醬，一年四季沙拉醬都是我家冰箱的常客」，特別分享兩道夏日必備沙拉醬料理「涼拌冷筍」及「雞胸肉沙拉黃瓜捲」。（圖／佩甄臉書）
▲藝人佩甄也在個人臉書提到:「全家都愛吃醬，一年四季沙拉醬都是我家冰箱的常客」，特別分享兩道夏日必備沙拉醬料理「涼拌冷筍」及「雞胸肉沙拉黃瓜捲」。（圖／佩甄臉書）
藝人佩甄也在個人臉書提到:「全家都愛吃醬，一年四季沙拉醬都是我家冰箱的常客」，特別分享兩道夏日必備沙拉醬料理「涼拌冷筍」及「雞胸肉沙拉黃瓜捲」，簡單備料直接搭配桂冠沙拉醬跟凱薩醬，就是一道清爽又美味的料理，夏天炎熱，大家容易沒食慾，待在悶熱的廚房煮一桌菜大家也不捧場，用沙拉醬做涼拌料理清爽開胃，小孩老公都喜歡，大家把涼爽的料理吃光光消暑又降煩躁，心情馬上就順了，連佩甄也表示:「最近常吃筍料理感覺真的都順起來了」，桂冠沙拉醬不僅省去在廚房烹飪的時間，還能增加親子互動機會，讓彼此的感情升溫。

餐桌上的都市傳說百百種，透過吃，人們將食物賦予象徵意義，讓美食也有文化價值，夏日不想在廚房汗流浹背，來點解膩順口的涼筍沙拉，全家一起消暑降火，心情好了一切也順了起來，現在全聯、家樂福、大潤發、愛買都可以輕鬆買到，還有多種口味可供選擇，讓民眾輕鬆準備、輕鬆料理。

7-11「最強微波美食」是它！進超商必拿　網：吃過回不去

出來吃總是要還！網推10大攻略　打消小肚肚美食負擔

去buffet「1回本美食」堅持不拿？老饕臉綠：只是撐場面

素食者必知吃法，防缺６營養！避免肌少、掉髮、骨折，更養生！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
72.22%27.78%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀