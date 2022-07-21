炎夏吃「沙拉筍」消暑求順利？餐桌上的都市傳說掀網熱議

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有網友表示，「話說都市傳說真的神奇，前陣子很常吃竹筍，感覺好像真的有變順」，此外網友也相繼分享自己的獨門料理：「我都用鮪魚+蛋+玉米+桂冠沙拉醬的內餡做全麥三明治」、「做成水果沙拉，水果擺盤再淋上沙拉醬，簡單又好吃」、「魚卵沙拉也不錯，之前去日本料理店吃完後整個愛上! 後面就都自己買沙拉醬回來做了，完全不輸日本料理店耶」、「拿來做成歐式麵包小點，用法國麵包切片加點鮪魚和番茄，最後加上沙拉醬，配咖啡或茶都很讚!!」，不同吃法引起網上熱議，夏天想吃美食不但能輕鬆解決，也能順勢帶來好兆頭。
藝人佩甄也在個人臉書提到:「全家都愛吃醬，一年四季沙拉醬都是我家冰箱的常客」，特別分享兩道夏日必備沙拉醬料理「涼拌冷筍」及「雞胸肉沙拉黃瓜捲」，簡單備料直接搭配桂冠沙拉醬跟凱薩醬，就是一道清爽又美味的料理，夏天炎熱，大家容易沒食慾，待在悶熱的廚房煮一桌菜大家也不捧場，用沙拉醬做涼拌料理清爽開胃，小孩老公都喜歡，大家把涼爽的料理吃光光消暑又降煩躁，心情馬上就順了，連佩甄也表示:「最近常吃筍料理感覺真的都順起來了」，桂冠沙拉醬不僅省去在廚房烹飪的時間，還能增加親子互動機會，讓彼此的感情升溫。
餐桌上的都市傳說百百種，透過吃，人們將食物賦予象徵意義，讓美食也有文化價值，夏日不想在廚房汗流浹背，來點解膩順口的涼筍沙拉，全家一起消暑降火，心情好了一切也順了起來，現在全聯、家樂福、大潤發、愛買都可以輕鬆買到，還有多種口味可供選擇，讓民眾輕鬆準備、輕鬆料理。