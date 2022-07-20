《全明星4》女狀元提前漏餡？狂粉只靠「預告2關鍵」抓到

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另外，他也看到賴Ki的跳遠紀錄，「大概3米8、3米9已經是234季測試賽中女生最好的了」；至於男生部分，他則分析，Zing應該是這季男生裡面跑最快的，而于成炘的壘球則是是男生最遠的，「（黃宏軒）的跳遠大概5米4、5米5，應該比謀俊測試賽高一點點，感覺領隊們沒有特別驚訝」。
最後，他也分享先前網友們依據媒體拍到的照片、以及追查各位藝人的IG好友關係而整理出來的「分隊名單」，並結論「藍男：田徑偏強、藍女：賴ki強，其他兩個應該偏弱。紅男：投擲類偏強速度偏弱，紅女：投擲偏強速度中規中距。黃男：片花只有彭尊跑步中下，黃女：目前看來是蠻強的林書玉跑快，劉心語跳遠，鄭靚欣投擲。」同時也分析出三隊戰力，「藍男>紅男>黃男；黃女>紅女>藍女」。
貼文曝光後，立刻造成大家踴躍討論，「林玉書應該女狀元了啦！跑那麼快」、「藍女目前看起來真的偏弱，黃女好強」、「厲害的還沒剪出來，感覺張家陞的速度，紅男會提升」、「小傑真的很喜歡選田徑強的」、「如果藝人提供的參考成績是準的，那麼紅男是新聞拍到的那6個，那紅男很強，黃女ig追蹤的那4位，那黃女也蠻強」、「如果真照卓卓那樣說，那麼林玉書芋頭未免也太強了吧」。至於實際分隊狀況，仍依節目官方公布為準。（編輯：詹鎰睿）