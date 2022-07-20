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《全明星4》女狀元提前漏餡？狂粉只靠「預告2關鍵」抓到

▲《全明星運動會4》公布選手名單和預告片後，讓網友們熱烈討論，更有人因此推測出女狀元是哪一位？（圖／三立提供）
▲《全明星運動會4》公布選手名單和預告片後，讓網友們熱烈討論，更有人因此推測出女狀元是哪一位？（圖／三立提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-20 17:30:43

《全明星運動會》第四季在今（20號）天正式公布參賽選手名單，同時也放出7分半的預告片宣傳，讓全台粉絲們熱血沸騰，網路上的討論度更是爆炸，紛紛猜測這一季的狀元到底是誰？對此，就有超強的網友僅靠著預告片就推測出女狀元，也讓大家直呼「那也未免太強了吧！」

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網路論壇《Dcard》的全明星系列版，在《全明星運動會4》的開播記者會後，就有粉絲以「討論！全明星片花整」為標題PO文，沒想到他僅憑著官方的7分半預告片推測出，「女生應該只有林玉書破紀錄，卓卓在選手介紹的時候說林玉書未來可能會破很多紀錄，我猜他狀元，謝慈毓跑步中前壘球應該是女生前二，因為還有賴ki，感覺是2或3，猜賴ki大概也是2或3」。

▲有網友光靠預告片就推測出，全明星運動會第4季的女狀元。（圖／Dcard）
▲有網友光靠預告片就推測出，全明星運動會第4季的女狀元。（圖／Dcard）
另外，他也看到賴Ki的跳遠紀錄，「大概3米8、3米9已經是234季測試賽中女生最好的了」；至於男生部分，他則分析，Zing應該是這季男生裡面跑最快的，而于成炘的壘球則是是男生最遠的，「（黃宏軒）的跳遠大概5米4、5米5，應該比謀俊測試賽高一點點，感覺領隊們沒有特別驚訝」。

最後，他也分享先前網友們依據媒體拍到的照片、以及追查各位藝人的IG好友關係而整理出來的「分隊名單」，並結論「藍男：田徑偏強、藍女：賴ki強，其他兩個應該偏弱。紅男：投擲類偏強速度偏弱，紅女：投擲偏強速度中規中距。黃男：片花只有彭尊跑步中下，黃女：目前看來是蠻強的林書玉跑快，劉心語跳遠，鄭靚欣投擲。」同時也分析出三隊戰力，「藍男>紅男>黃男；黃女>紅女>藍女」。

▲有網友光靠預告片就推測出，全明星運動會第4季的女狀元。（圖／Dcard）
▲粉絲們推測出的「三隊陣容名單」瘋傳，讓人不得不佩服網友們的偵探功力。（圖／Dcard）
貼文曝光後，立刻造成大家踴躍討論，「林玉書應該女狀元了啦！跑那麼快」、「藍女目前看起來真的偏弱，黃女好強」、「厲害的還沒剪出來，感覺張家陞的速度，紅男會提升」、「小傑真的很喜歡選田徑強的」、「如果藝人提供的參考成績是準的，那麼紅男是新聞拍到的那6個，那紅男很強，黃女ig追蹤的那4位，那黃女也蠻強」、「如果真照卓卓那樣說，那麼林玉書芋頭未免也太強了吧」。至於實際分隊狀況，仍依節目官方公布為準。（編輯：詹鎰睿）

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