社群別PO「5種照片」！專家曝嚴重後果 網嚇：全都傳過
隨著網路世代發達，人人都在使用社交軟體，像是IG、FB、推特、微博等，卻容易在不知不覺中洩漏個人隱私，中國江門公安特地拍片提醒，不要在公開的平台曬出車票、鑰匙、位置、證件、老人及小孩照片等，否則恐怕遭到有心人士利用，話題迅速登上熱搜，讓網友驚呼「社群中常常看到」。
根據江門公安在官方帳號提醒，呼籲民眾不要在公開社群平台，上傳以下幾種照片，第一種為交通票證，例如火車、飛機等，因為不少票證上面有QR CODE、條形碼，都可以掃出購票人個資，導致資料外洩；第二種為家門鑰匙的照片，若是結構不複雜的鑰匙，可能會遭到有心人士，透過照片複製出相同的鑰匙。
第三打卡位置訊息，很容易曝露出個人行程、地址；第四種為私人證件，如身分證、護照、駕照，不僅會洩漏個資，還可能被小心人利用去偽造證件；第五種含有老人、小孩個人訊息的照片，因為這兩類人警惕性較低，若被獲取個人訊息之後，恐怕容易成為詐騙集團的目標。
話題引發網友熱議，並立刻登上熱搜，眾多網友驚喊，「這些事全傳過一輪了，根本一覽無遺」、「我常PO登機證和火車票欸」、「五種中了三種」、「立刻去隱藏！」、「這個必須提醒周圍的朋友」、「我上個月剛炫耀我的駕照」。
但也有網友並不領情，「詐騙電話都直接報我姓名、身分證號了，你覺得我還有隱私嗎」、「說得好像我不傳，就不會有騷擾電話一樣，每天都接好幾通，跟照片無關好嗎」、「漂亮！直接可以把社群刪光了」、「個資不是早就洩漏光了嗎」、「那還能發什麼？青春疼痛文學詩嗎」。（編輯：鍾怡婷）