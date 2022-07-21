台灣家樂福「價值610億只賣290億」！法商急脫手玄機曝光
統一、統一超（19）日深夜宣布砸下290億收購法商家樂福持有的6成股權，加上原先握有的4成，統一集團正式成為台灣家樂福的百分百持有者，最快明年中完成交割。然而，初估台灣家樂福價值約有20億歐元（約新台幣610億元），但卻僅以290億元賣掉，讓各界好奇這其中原因。而從法商聲明來看，法商家樂福執行長亞歷山大（ Alexandre Bompard ）表示，之所以會賣股，為的是專注經營歐洲等核心市場。
綜合外媒報導，台灣家樂福由法商家樂福與統一在1987年成立，目前擁有1.5萬名員工，有68家量販店、272家超市（含頂級超市）及129家商場，台灣家樂福去年營收淨值為25億歐元、稅前淨利則為2.43億歐元、經常性營業收入則為7800萬歐元。法商家樂福在聲明中強調，去年中收購巴西食品零售商BIG集團後，此次與統一的交易將使家樂福更加專注經營歐洲與拉丁美洲的核心戰區。
家樂福曾分別在2009年、2012年、2014年及2019年相繼退出俄羅斯、印尼、印度及大陸等地的市場，如今賣掉台灣的家樂福股權，也意味著亞洲業務的結束，不過，家樂福執行長亞歷山大（ Alexandre Bompard ）表示，台灣家樂福仍可繼續使用家樂福的品牌，仍是全球戰略夥伴的一環。
花旗分析師Angela Hsu認為，此次統一集團的收購，對於該集團是非常有利的，「統一不但能增加商品的多樣性，也有機會為品牌形象帶來正面的影響」至於外界也透露統一集團旗下有多種經營型態，是否會涉及市場壟斷的情況，統一也表示，「量販店、超市及超商屬於完全不同的業態，不太會構成市場上的擔憂。」（編輯：張嘉哲）