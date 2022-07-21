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沒開冷氣睡被熱醒！神人「這樣吹電扇」：直接涼爽到早上

▲一名網友表示房間小吹冷氣太冷，但是開電風扇又常常在早上被熱醒，因此求助網友。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲一名網友表示房間小吹冷氣太冷，但是開電風扇又常常在早上被熱醒，因此求助網友。（示意圖，非當事人／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 09:58:37

天氣越來越炎熱，就算不走出戶外，有時在家動一下就滿身大汗，甚至在夜晚沒開冷氣根本難以入睡。一名網友就透露因為房間小，開冷氣吹起來太冷，因此平時大多吹電風扇，但是常常在早上被熱醒，因此上網求助大家推薦好用的電扇，沒想到意外引起神人曝光小技巧！

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這名網友在《Dcard》以標題「請推薦沒吹冷氣會涼的電扇」發文，表示自己的房間雖然擠了4個人，但是空間小因此開冷氣就會很冷，因此平時都是吹14吋傳統ac電扇居多，但是一到早晨就常常「熱到流汗才醒來」，因此向大家求助「有推薦不吹冷氣就涼整晚的電扇嗎？先謝謝大家」。

▲原PO表示只吹傳統電扇卻經常在早晨被熱到流汗而醒來。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲原PO表示只吹傳統電扇卻經常在早晨被熱到流汗而醒來。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
貼文一曝光，立刻引起網友留言：「室內本質是熱的，熱溫度再吹還是悶熱，妳可以考慮延長冷氣關閉時間，定時1到2個小時後電風扇自動開啟，想要涼點可能要在床單上放竹藤涼蓆」、「只能冷氣定時加循環扇」、「冷氣可以設定時的話，設早晨開」、「冷氣28度+DC扇(多段風速)」、「找工業用風扇加毯子，不要用棉被」。

另外還有神人分享不開冷氣睡覺、只靠電扇的小撇步：「開兩台電風扇，一台直吹腳邊，一台讓他旋轉，原本只開一台電扇半夜都會被熱醒，昨天試了這個方法後睡到早上」。（編輯：陳珮瑜）

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