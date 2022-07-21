蔡阿嘎「重大宣布」投下震撼彈！生日圓夢：賣房也要完成

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蔡阿嘎說，這算是給他自己一個最棒的生日禮物，目前也已經送件處理，即將成立「好里家社會福利協會」，「發生什麼事沒關係，『有好李嘉在，有好里家在』」，想用行動支持弱勢、有才華的孩子，不只是經濟上，有些可能是家庭環境、身體上的弱勢，都是服務的對象，讓他們不必因環境或資源的關係，而被迫放棄興趣專長。
蔡阿嘎坦言「就是想幫助像我這樣出身的孩子，當我們有能力的時候，可以回饋社會，一代傳一代」，無論是喜歡拍片表演，又或是煮飯、設計、魔術、唱歌和運動等，「希望能透過我們的鼓勵，讓這些孩子看見希望，翻轉他們的人生」。
畢業於社工系的蔡阿嘎，儘管當了超過15年的網紅，內心依舊保有社工魂，「我們決定要發揮這幾年在網路上累積的影響力，取之社會用之於社會，燃燒內心的社工魂，為下一代做些事情！我們一定會努力把這個夢，持續延伸幾十年，讓它發揚光大，這不是一份企劃，也不是副業，這是一份『志業』」，而他也知道一定有人會質疑「沽名釣譽」、「節稅」，但二伯也說「反正不管做什麼都有人罵，就做我們覺得對的事」，最後，他們也一起呼喊口號「與夢想同在，有好里家在」。
此外，蔡阿嘎也在臉書PO出要遞交給內政部的申請書，豈料「簽名」卻意外成為網友們關注的亮點，「阿嘎的字好看欸」、「字也太美」、「不僅是專業回歸、又是自身影響力號召，真的太讚了」、「手寫字體也太可愛了吧」、「加油！話說，阿嘎的字好好看」、「默默看你們拍片，到現在，真的很多成長及感觸，好的發想及理念，希望你們能持續下去，加油」。（編輯：郭佩蓉）