COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蔡阿嘎「重大宣布」投下震撼彈！生日圓夢：賣房也要完成

▲蔡阿嘎昨（20）日宣布一項「重大決定」，表示即將成立社會福利協會，目前已送件處理，這也是前陣子賣房的原因，更是他深思熟慮後的選擇。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）
▲蔡阿嘎昨（20）日宣布一項「重大決定」，表示即將成立社會福利協會，目前已送件處理，這也是前陣子賣房的原因，更是他深思熟慮後的選擇。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 10:06:07

百萬YouTuber蔡阿嘎在台灣擁有超高知名度，他在昨（20）日宣布一項「重大決定」，即將成立社會福利協會，目前也已經送件處理，這也是前陣子賣房的原因，更是他深思熟慮後的選擇，「社工人回歸！心裡熱血社工魂一直都沒有被澆熄，也算是給我自己一個最棒的生日禮物，這是一份志業」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡阿嘎以幽默有趣的風格，深受網友喜愛，而今（21）天也是他和大兒子蔡桃貴的生日，在迎來38歲生日的前一晚，他也上傳了影片，向廣大觀眾宣布「賣房子也要完成的夢想：蔡阿嘎要成立『社會福利協會』了」。

▲蔡阿嘎宣布要成立「社會福利協會」。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）
▲蔡阿嘎宣布要成立「社會福利協會」。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）
蔡阿嘎說，這算是給他自己一個最棒的生日禮物，目前也已經送件處理，即將成立「好里家社會福利協會」，「發生什麼事沒關係，『有好李嘉在，有好里家在』」，想用行動支持弱勢、有才華的孩子，不只是經濟上，有些可能是家庭環境、身體上的弱勢，都是服務的對象，讓他們不必因環境或資源的關係，而被迫放棄興趣專長。

蔡阿嘎坦言「就是想幫助像我這樣出身的孩子，當我們有能力的時候，可以回饋社會，一代傳一代」，無論是喜歡拍片表演，又或是煮飯、設計、魔術、唱歌和運動等，「希望能透過我們的鼓勵，讓這些孩子看見希望，翻轉他們的人生」。

▲蔡阿嘎說「我們一定會努力把這個夢，持續延伸幾十年」。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）
▲蔡阿嘎說「我們一定會努力把這個夢，持續延伸幾十年」。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）
畢業於社工系的蔡阿嘎，儘管當了超過15年的網紅，內心依舊保有社工魂，「我們決定要發揮這幾年在網路上累積的影響力，取之社會用之於社會，燃燒內心的社工魂，為下一代做些事情！我們一定會努力把這個夢，持續延伸幾十年，讓它發揚光大，這不是一份企劃，也不是副業，這是一份『志業』」，而他也知道一定有人會質疑「沽名釣譽」、「節稅」，但二伯也說「反正不管做什麼都有人罵，就做我們覺得對的事」，最後，他們也一起呼喊口號「與夢想同在，有好里家在」。

▲蔡阿嘎的簽名意外引起討論。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎的簽名意外引起討論。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）
此外，蔡阿嘎也在臉書PO出要遞交給內政部的申請書，豈料「簽名」卻意外成為網友們關注的亮點，「阿嘎的字好看欸」、「字也太美」、「不僅是專業回歸、又是自身影響力號召，真的太讚了」、「手寫字體也太可愛了吧」、「加油！話說，阿嘎的字好好看」、「默默看你們拍片，到現在，真的很多成長及感觸，好的發想及理念，希望你們能持續下去，加油」。（編輯：郭佩蓉）


煮菜Youtuber誰最強？網推爆「四位」新手必看：簡單好學

3人組正妹YouTuber誰最香？網公認冠軍「她們」：怎麼輸

Pan piano鋼琴能力超強？粉絲揭「背後關鍵」：勝過實力

Pan Piano新片「這次真的不脫」！全場眼睛反亮：太完美

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
69.23%30.77%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀