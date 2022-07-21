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大暑到「4星座」財運爆棚！這位貴人運極佳　事業也超旺

▲小孟老師表示，大暑一到4星座「處女、金牛、巨蟹和牡羊」的財運旺到爆，其中這位貴人運極佳，事業運也超旺。（示意圖／NOWnews資料照）
▲小孟老師表示，大暑一到4星座「處女、金牛、巨蟹和牡羊」的財運旺到爆，其中這位貴人運極佳，事業運也超旺。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 10:20:03

7月23日就要迎來大暑，對此，清水孟國際塔羅小孟老師也表示，大暑一到4星座「處女、金牛、巨蟹和牡羊」的財運旺到爆，其中這位貴人運極佳，事業運也超旺，快來一起看看吧。

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▲小孟老師也表示，大暑一到4星座「處女、金牛、巨蟹和牡羊」的財運旺到爆，其中這位貴人運極佳，事業運也超旺。（示意圖／NOWnews資料照）
▲小孟老師也表示，大暑一到4星座「處女、金牛、巨蟹和牡羊」的財運旺到爆，其中這位貴人運極佳，事業運也超旺。（示意圖／NOWnews資料照）
TOP4：牡羊座

如果有進行投資與投機類的牡羊座，在大暑是不錯的時機點。若是股票、基金，或是高風險的，只要記得一個原則「打帶跑」，要賺錢的機會很高，而且切記不可留戀，別想追高追低，因為這個月的你們，出現「大財」的機率很高，可以短期內賺很多，爆發戶有可能就是你們。只是財運變動很快，但若不留意或太貪心，一直想追加買進的，則是相當危機，記得要當機立斷，入袋為安。

TOP3：巨蟹座

巨蟹座在大暑後你的社會地位，相較於上個月有明顯的提升，也因此受到許多重視，當然也因此背負了不少的責任，但有些是因為自我的期許及面子問題，不過這些責任也為巨蟹座帶來不少財富。比如受邀去演講、主持會議，或是事業藝術創作受到矚目之類的，若是能精益求益，繼續為自己而深造，相信將可延續更多的財富收入。

TOP2：金牛座

大暑後你開始會變得想要接觸玩樂性質的財務，而且想法也多元化，不妨將這些想法投注在刮刮樂，或是大樂透這上面，也許會有更多靈感。除此之外，社交活動也會增加很多，貴人運也提升很多，只要多加精心打扮並出席，相信可以遇到許多不同社會層級的人士，若能主動認識，將有助於你們的事業及財務發展。

TOP1：處女座

處女座大暑後你的事業發展及合夥關係方面，有更高的成就，且這時出現的人，多半對工作和事業皆有幫助，就連學生就學或想出國留學的，當然也想外出旅行的，都有相當高的機會可得到經濟上的協助，主要是因為人而帶來的財運，正所謂「家和萬事興，人和財源進」，所以只要多加留意與人之間的互動關係，相信可以有更廣的財富進帳。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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