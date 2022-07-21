理工男暗藏「4優勢」香爆她！女孩秒懂全推爆：真的璞玉

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一、生活環境單純：原PO認為理工男的異性朋友相當少，「別人出門跑夜店，他在寫code；別人在social，他在打電動；出去拈花惹草的可能比較低」。二、富有創造力：她指出前任男友喜歡開發小東西，曾寫了一些小遊戲和插件，「現在還是覺得他很厲害！有才華跟熱忱的工程師，在我心中跟厲害的小說家、音樂家等級差不多」。
三、善於釐清問題找解方：她認為理工腦善於解決問題，遇到電器故障等生活狀況，都能馬上思考釐清問題，「相處久了，默默地感覺到自己想法有所成長了」；四、很多理工男是璞玉：原PO最後分析，理工男有不少潛力股，只要換個髮型、服裝等，直接加分不少。
貼文曝光後，隨即引起不少人大讚留言，「我也要加一個，我交過的理工男不太會花時間管你，因為他們有很熱衷的事，也不太會問妳在幹嘛、去哪了、跟誰」、「我也很想交理工男啊！哪裡報名哈哈哈」、「我男友就是，仔細觀察才知道理工男愛妳的表現」、「理工男真的璞玉，教好撒嬌樣子超可愛」。
但也有人持相反意見，指出「我認識的理工男，怎麼都是玩咖」、「文組男也有很香的啊！不用用這個方式來分，我認識的理工男很多也很渣」、「我有不同看法哈哈純粹分享，這些特質也不一定是理工男才有的，反過來說理工男也有生活不單純的XD 」。（編輯：陳雅雲）