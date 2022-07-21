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理工男暗藏「4優勢」香爆她！女孩秒懂全推爆：真的璞玉

▲有女網友盤點理工男「4優勢」，大讚「真的超香！」隨即引起許多人分享看法。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）
▲有女網友盤點理工男「4優勢」，大讚「真的超香！」隨即引起許多人分享看法。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 10:31:12

不少人對於理工科系出身的男子，難免會有不夠感性、浪漫等刻板印象，但就有一名女網友盤點理工男「4優勢」，大讚「真的超香！」隨即引起許多人分享看法。

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原PO於Dcard上發文，表示交往過三任男友是理工男，身邊的女性朋友都只對他們有壞印象，但她坦言「在我眼裡，有時理工男的缺點有時反而是優點！」緊接著列出4大優勢，包括：

一、生活環境單純：原PO認為理工男的異性朋友相當少，「別人出門跑夜店，他在寫code；別人在social，他在打電動；出去拈花惹草的可能比較低」。二、富有創造力：她指出前任男友喜歡開發小東西，曾寫了一些小遊戲和插件，「現在還是覺得他很厲害！有才華跟熱忱的工程師，在我心中跟厲害的小說家、音樂家等級差不多」。

三、善於釐清問題找解方：她認為理工腦善於解決問題，遇到電器故障等生活狀況，都能馬上思考釐清問題，「相處久了，默默地感覺到自己想法有所成長了」；四、很多理工男是璞玉：原PO最後分析，理工男有不少潛力股，只要換個髮型、服裝等，直接加分不少。

▲工程師示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）
▲女網友分享理工男4點優勢，而引起討論。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文曝光後，隨即引起不少人大讚留言，「我也要加一個，我交過的理工男不太會花時間管你，因為他們有很熱衷的事，也不太會問妳在幹嘛、去哪了、跟誰」、「我也很想交理工男啊！哪裡報名哈哈哈」、「我男友就是，仔細觀察才知道理工男愛妳的表現」、「理工男真的璞玉，教好撒嬌樣子超可愛」

但也有人持相反意見，指出「我認識的理工男，怎麼都是玩咖」、「文組男也有很香的啊！不用用這個方式來分，我認識的理工男很多也很渣」、「我有不同看法哈哈純粹分享，這些特質也不一定是理工男才有的，反過來說理工男也有生活不單純的XD 」。（編輯：陳雅雲）

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