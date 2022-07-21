秀41年前論文　張善政：「政治人物誠信重於學問」

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民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲風波未平，「我是真博士」張善政指出，中壢跟平鎮地區有非常多的客家鄉親，客家鄉親有一個非常好的傳統，就是「敬字亭」，任何寫字的紙條不能亂丟，一定是拿到「敬字亭」燒了，好像讓它到天上去，代表客家鄉親非常注重傳統文化「學問」，「任何政治人物對於自己的過去的學經歷跟誠信都要特別的注意」。
台灣民意基金會日前公佈民調，針對桃園市長參選人林智堅的論文門，有53%的民眾認為不會影響選情。對此，張善政回應，等這些論文的一些細節釐清後，讓民眾更了解，重申「政治人物重要的不是學問是誠信」，相信民眾也會有一樣的感覺。
對於桃園市長鄭文燦在官邸設宴幫林智堅輔選，還因脫口罩逐桌敬酒遭衛生局開罰3千元，張善政說，這個事情讓他提醒自己，政治人物真的是要以身作則，不能輕忽。
已經設籍於龍潭的張善政昨日在節目中也透露自己已經在中壢購屋，對此他表示，將來就是中壢跟龍潭兩邊跑，房子買在中壢、戶籍在龍潭，跟兩邊都有淵源；他並強調，對於未來對桃園的建設規劃，不會因為房子買在什麼區域，就會對該區有偏好或是建設上的支持，桃園到處都是一樣，將來如果當選一定一視同仁，什麼地方有需要就支持什麼地方。