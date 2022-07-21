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統一吃下家樂福！「1通路」神戰全聯　網讚爆：變更好逛

▲統一、統一超（19）日深夜宣布砸下290億收購法商家樂福持有的6成股權，讓台灣量販店市場成為三強鼎立的狀態。（示意圖／記者劉雅文拍攝）
▲統一、統一超（19）日深夜宣布砸下290億收購法商家樂福持有的6成股權，讓台灣量販店市場成為三強鼎立的狀態。（示意圖／記者劉雅文拍攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 13:12:53

統一、統一超（19）日深夜宣布砸下290億收購法商家樂福持有的6成股權，加上原先握有的4成，統一集團正式成為台灣家樂福的百分百持有者，最快明年中完成交割。然而如此交易，讓台灣量販市場出現三強鼎立的情況，分別為統一集團與家樂福、全聯與大潤發以及好市多分別競爭。對此，就有網友討論「統一收購家樂福之後，家樂福超市定位在哪啊？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「家樂福超市起初主打便利，不用辛苦逛家樂福只為了買一兩樣商品，但超市內的東西，選擇性真的太少，定位又尷尬，全聯雖然價格有的貴，但生鮮選擇多，而且還有冷氣吹，價格透明，不知道統一收購後家樂福超市跟7-11又更尷尬了，有沒有八卦？

▲統一（1216）及統一超（2912）收購家樂福，對此，「量販店三國鼎立」的情況也引起網友熱議。（圖／NOWnews資料照片）
▲統一收購家樂福之後，網友討論「家樂福超市」的定位在哪裡。（圖／NOWnews資料照片）
貼文一出，網友紛紛回應「7-11跟家樂福超市是同個東西嗎？我反倒覺得這樣統一有超市、量販店跟超商，真的是太強了」、「全聯還是輸一大截吧，他們又沒有超商體系」、「超商跟超市要尷尬什麼，品項差那麼多，超市有一整排酒類欸」、「便宜就贏了，結帳方式又比全聯完善」、「如果東西殺低一點比全聯便宜，統一經營的手法來看，家樂福超市反而會崛起」。

另外，也有常逛家樂福超市的民眾表示「接下來反而是家樂福超市佔上風了！24H營業太強」、「家樂福超市24h的全聯沒有啊」、「家樂福美式屌打全聯！對我來說就贏了」、「家樂福24h超狂」、「唯一方便就是24H...如果全聯也有24H的話就真的屌打了」、「哪間超市是24小時營業的，也只有家樂福超市，客群不同」、「買個飲料，進去吹冷氣，又有插頭能充電」。（編輯：張嘉哲）

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