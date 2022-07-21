《全明星4》名單公開！選手背景曝　她媽媽是爆紅美魔女

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而名單公布之後，就有網友在「Dcard」貼文指出「只聽說過五個人是正常的嗎.....」貼文釣出不少觀眾表示「真的傻眼，這是全明『新』運動會嗎？」、「都被前幾季胃口養大了，要有賀軍翔這種眾人皆知又會運動的人真的少」、「感覺第四季是終點了R！真的太多不認識的人」、「完了，我也只認識六個而已」、「看來這季的看點在領隊了....」、「只好看隊經理林襄了啦」、「男生陌生的人真的太多」。
不過，也有人專業分析表示「確實這季許多都是新人之姿出現，也有很多演員跟綜藝的藝人，在網紅的世代當道，本身許多人不知道新人也很正常，希望大家透過節目來更認識他們」甚至有人整理大多數的選手代表作。
翁滋蔓：我的自由年代
陳妤：與惡、可不可以你也剛好喜歡我
Yuri、陳伊：樂天女孩
壯壯：樂天應援團團長
劉心語：最美魚販
鄭靚歆：女力報到男人止步、媽媽是美魔女胡文英、黑澀會甜兒的妹妹
文雨非：終極一家（演小聾女）、終極一班2.3.4.5（演裘球）、終極惡女（演伊小楓）、萌學園1.2.3（演飄啊飄）
葉慈毓：20之後，入圍過金鐘女配角（曾沛慈那一屆）
林玉書：實習醫師鬥格的女演員
賴ki：上過郭泓志網路節目
謝予容：DD52女團選秀出來的、現在是pink fun的成員
于成炘：戀綜《玩家製造所》裡面的
林輝煌：目前ON檔機智校園生活
黃宏軒：凹嗚狼人殺、青春有你2、飛魚高校生
各務孝太：出道前參加天團星計畫
曾奕翔：TOP1男子漢、超級接班人2、JPM伴舞，現為健身教練
夏浦洋：原子少年
林家佑：大學生了沒、演員
曾昱嘉：超級偶像歌手
子賢：男團B.T.O.D成員（同團有超偶的張龍）
漢之：泰坦成員
彭尊：應該算youtuber？ 以做籃球相關的頻道來說
梅賢治：三立華劇配角，最多人知道的是《軍官情人》配角
Zing：聲林之王3的歌手
吳珝陽：有跟溫昇豪一起去《來吧營業中》
而其中值得注意的幾位選手，包括《原子少年》剛結束比賽的夏浦洋，擁有好身材的他加入第四季節目，讓不少粉絲相當期待；另外則是鄭靚歆，其媽媽胡文英日前上小S節目時，透露自己已經56歲，震驚在場所有嘉賓，不論從穿著還是談吐，完全都看不出來56歲，近日話題討論度相當高；而樂天女孩陳怡叡相較於同隊的林襄擔任隊經理，自己則是出戰為隊伍爭光，也是令人期待。
這季的《全明星運動會》可是採用全新內容和賽制，並找來「不死鳥」郭泓志擔任黃隊經理，與籃球國手錢薇娟、桌球國手江宏傑形成3國鼎立的壯觀場面，而且片花也預告，這次也出現許多怪物新人，相繼打破前三季學長姊的體能測驗紀錄，首集將在7月24日開播，熱愛運動喜愛運動的你！可千萬不要錯過！（編輯：張嘉哲）