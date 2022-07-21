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《全明星4》名單公開！選手背景曝　她媽媽是爆紅美魔女

▲眾所期待的《全明星運動會》第四季，官方（20）日終於在記者會上公布完整陣容名單。（圖／記者侯家瑜攝）
▲眾所期待的《全明星運動會》第四季，官方（20）日終於在記者會上公布完整陣容名單。（圖／記者侯家瑜攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 14:24:312022-07-21 14:31:37

眾所期待的《全明星運動會》第四季，官方昨（20）日終於在記者會上公布完整陣容名單，讓不少忠實觀眾眼睛為之一亮，不過也有不少人看完名單之後一頭霧水，直言「這是全明『新』運動會嗎？根本沒認識幾個」、「真的沒認識多少人....還是我老了」。對此，也有內行網友整理出許多人資料背景，在社群引起廣大討論。

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《全明星運動會》日前公布陣容，女生包括翁滋蔓、陳妤、陳怡叡、壯壯、文雨非、葉慈毓、陳伊、劉心語、林玉書、謝予容、鄭靚歆、賴Ki；男生陣容不乏八塊肌鮮肉，包括林輝瑝、黃宏軒、各務孝太、許得瑋、曾奕翔、夏浦洋、林家佑、曾昱嘉、Zing、吳珝陽、徐瑋澤、子賢、漢之、彭尊、張家陞、于成炘、林志宇、梅賢治等人。

▲《全明星運動會》第四季今天舉行開播記者會。（圖／三立提供）
▲《全明星運動會》第四季參賽選手名單公布！（圖／三立提供）
而名單公布之後，就有網友在「Dcard」貼文指出「只聽說過五個人是正常的嗎.....」貼文釣出不少觀眾表示「真的傻眼，這是全明『新』運動會嗎？」、「都被前幾季胃口養大了，要有賀軍翔這種眾人皆知又會運動的人真的少」、「感覺第四季是終點了R！真的太多不認識的人」、「完了，我也只認識六個而已」、「看來這季的看點在領隊了....」、「只好看隊經理林襄了啦」、「男生陌生的人真的太多」。

不過，也有人專業分析表示「確實這季許多都是新人之姿出現，也有很多演員跟綜藝的藝人，在網紅的世代當道，本身許多人不知道新人也很正常，希望大家透過節目來更認識他們」甚至有人整理大多數的選手代表作。

▲翁滋蔓參戰《全明星4》，自爆私下通話賀軍翔。（圖／記者侯家瑜攝）
▲翁滋蔓參戰《全明星4》，讓粉絲超級期待。（圖／記者侯家瑜攝）
翁滋蔓：我的自由年代

陳妤：與惡、可不可以你也剛好喜歡我

Yuri、陳伊：樂天女孩

壯壯：樂天應援團團長

劉心語：最美魚販

鄭靚歆：女力報到男人止步、媽媽是美魔女胡文英、黑澀會甜兒的妹妹

文雨非：終極一家（演小聾女）、終極一班2.3.4.5（演裘球）、終極惡女（演伊小楓）、萌學園1.2.3（演飄啊飄）

葉慈毓：20之後，入圍過金鐘女配角（曾沛慈那一屆）

林玉書：實習醫師鬥格的女演員

賴ki：上過郭泓志網路節目

謝予容：DD52女團選秀出來的、現在是pink fun的成員

于成炘：戀綜《玩家製造所》裡面的

林輝煌：目前ON檔機智校園生活

黃宏軒：凹嗚狼人殺、青春有你2、飛魚高校生

各務孝太：出道前參加天團星計畫

曾奕翔：TOP1男子漢、超級接班人2、JPM伴舞，現為健身教練

夏浦洋：原子少年

▲夏浦洋參戰《全明星運動會》第四季。（圖／記者陳思誼攝）
▲夏浦洋參戰《全明星運動會》第四季。（圖／記者陳思誼攝）
林家佑：大學生了沒、演員

曾昱嘉：超級偶像歌手

子賢：男團B.T.O.D成員（同團有超偶的張龍）

漢之：泰坦成員

彭尊：應該算youtuber？ 以做籃球相關的頻道來說

梅賢治：三立華劇配角，最多人知道的是《軍官情人》配角

Zing：聲林之王3的歌手

吳珝陽：有跟溫昇豪一起去《來吧營業中》

而其中值得注意的幾位選手，包括《原子少年》剛結束比賽的夏浦洋，擁有好身材的他加入第四季節目，讓不少粉絲相當期待；另外則是鄭靚歆，其媽媽胡文英日前上小S節目時，透露自己已經56歲，震驚在場所有嘉賓，不論從穿著還是談吐，完全都看不出來56歲，近日話題討論度相當高；而樂天女孩陳怡叡相較於同隊的林襄擔任隊經理，自己則是出戰為隊伍爭光，也是令人期待。

▲資深藝人胡文英，穿著網襪，時尚打扮上節目自曝已經56歲，讓小S也相當驚訝。（圖/@小姐不熙娣）
▲資深藝人胡文英，穿著網襪，時尚打扮上節目自曝已經56歲，讓小S也相當驚訝，女兒鄭靚歆參戰全明星運動會第四季。（圖/[email protected]小姐不熙娣）
這季的《全明星運動會》可是採用全新內容和賽制，並找來「不死鳥」郭泓志擔任黃隊經理，與籃球國手錢薇娟、桌球國手江宏傑形成3國鼎立的壯觀場面，而且片花也預告，這次也出現許多怪物新人，相繼打破前三季學長姊的體能測驗紀錄，首集將在7月24日開播，熱愛運動喜愛運動的你！可千萬不要錯過！（編輯：張嘉哲）

▲樂天桃猿啦啦隊的4位女孩參加全明星運動會。（圖／壯壯IG）
▲樂天桃猿啦啦隊的4位女孩參加全明星運動會，其中林襄擔任黃隊隊經理。（圖／壯壯IG）

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