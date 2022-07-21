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正在找當年資料送審　林智堅：不排除任何形式悍衛清白

▲林智堅今天表示，他非常重視自己的聲譽跟清白，目前正在找當年論文撰寫的相關資料，等資料備齊會送到學校，不排除任何形式悍衛自己的清白。（圖／記者李春台攝，2022.07.21）
▲林智堅今天表示，他非常重視自己的聲譽跟清白，目前正在找當年論文撰寫的相關資料，等資料備齊會送到學校，不排除任何形式悍衛自己的清白。（圖／記者李春台攝，2022.07.21）

記者李春台/桃園報導

2022-07-21 14:12:56

民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所論文涉抄襲，國民黨多名北市議員具名檢舉，台大校方20日表示確認受理，校內已組成審定委員會，將依規定通知林智堅說明。對手張善政昨天也秀出自己41年前論文重申，政治人物誠信重於學問。林智堅今（21）日受訪時強調，他非常重視自己的聲譽跟清白，目前正在找當年論文撰寫的相關資料，等資料備齊會送到學校，不排除任何形式悍衛自己的清白。

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林智堅指出，他的論文在台灣碩博士論文網上都可以找到，這段期間因為對手有惡意不實的指控，他必須從電腦把過去的檔案資料證據找出來，包括一份是在2008年所做的論文，以及另一份在2015年至2016年間做的論文，未來中華大學及台大兩所大學學術倫理審定委員會正式啟動之後，他會將資料交給學校，也會就相關的資料找適當機會說明，他強調，尊重學校的相關程序，這段期間也透過相關方法要把這些證據找到，等資料都備齊後，他會送到學校，不排除任何的形式來捍衛自己的清白。


林智堅強調，論文寫作大家都有經驗，是一個階段一個階段來完成，他的論文是在指導教授的指導之下所完成的，或許有人會提出疑慮，但他認為大家應該要舉證，不是用似是而非、造謠抹黑的方式，他現在正在做的事，就是把這些資料找到之後，不排除任何形式的方法，會將這些證據提出來，讓大家來檢視。


對手張善政昨日上節目專訪時拿出他自己41年前的論文，林智堅說，可以感受到張特別要凸顯自己的學問，不過這次兩人是要參選桃園市的市長，他認為，民眾會比較在意的是，是否有城市治理的經驗，過去他有八年新竹市城市治理的經歷，也有五星級的政績，未來這一百多天的時間，他也會勤跑基層，「桃園市民希望的是一個看得見，能夠聆聽在地聲音的桃園市長，我們會一步一腳印，持續的勤走基層。」

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