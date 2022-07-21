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冷氣「定時+電風扇」電費卻狂噴！網抖兇手：送我也不要

▲有網友最近家中電費暴漲，儘管冷氣有定時+電風扇，仍無法解決問題，就有行家抓出兇手，大嘆「送我也不要！」（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲有網友最近家中電費暴漲，儘管冷氣有定時+電風扇，仍無法解決問題，就有行家抓出兇手，大嘆「送我也不要！」（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 15:47:19

炎熱夏日到來，民眾早已打開冷氣涼爽，但不少人也會擔憂電費暴漲，如何省電的議題一直以來都是網路話題。對此，就有網友最近家中電費暴漲，儘管冷氣有設定時，還搭配電風扇，仍無法解決電費爆表的問題，就有行家抓出兇手，大嘆「送我也不要！」

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原PO於PTT上發文，指出前陣子繳水電費時，發現電費超出預算許多，但家中也沒有用電量大的物品，讓他猜測「不知道是不是家裡電器太老舊，還是說我使用習慣有問題」。他最近也打算汰換掉老舊家電，「看不到用了多少電，不清楚是哪些東西耗電量大，自己也有身體力行節能減碳，出門都檢查電源有關，冷氣也是都有設定時，開啟時也都搭配電風扇使用」，讓他納悶詢問「老舊電器真的比較耗電嗎？」

▲電費對租屋族來說是一筆不小的開銷，而房東們對於此費用的收取方式也有不同做法。（圖／翻攝自Pixabay ）
▲網友好奇詢問「老舊電器真的比較耗電嗎？」（圖／翻攝自Pixabay ）
問題一出，馬上引起行家急勸，「太老的電器非常耗電...免費送我也不要」、「老舊冷氣真的耗電，而且不涼」、「會，十年以上電器都可以測測」、「老舊家電很耗電，也更容易起火，該換就換了吧」、「舊式冷氣最耗電」、「熱水瓶也是差很多，省電的200多度，舊的年耗電都是兩倍以上」、「有些老冰箱一天可以吃到10幾度」、「冰箱應該是最耗電的，24hr不停」。

其中有過來人分享類似經歷，直言「我家前幾年三台舊冷氣，兩個月就5000多，去年三台都換省電的，帳單變成1000出頭，我爸媽還很驚訝怎麼這麼少」，甚至亦有內行教學「去買個變電家電源監測，測一下就知」。（編輯：陳雅雲）

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