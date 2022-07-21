穿不起眼去看房沒人理？代銷曝「殘酷真相」：壓力超級大

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原PO也分享工作歷程「我的第一間公司教導我，要以客為尊，進來的客人不管他的穿著打扮，不管他是騎車開車，都要好好接待人家，不管進來的客人最後有沒有買，至少我們都給了人家一個好印象，未來人家如果有朋友要買房子在討論的時候就有機會想起妳」，而他跳槽到其他公司後也延續這份精神，成交了不少組客人。
沒想到近期原PO到了第三間公司工作，前輩卻開始要求他「篩選客人」，還教學如何判斷怎麼樣的客人看起來不會買，「不要在那種客人身上浪費時間」。但原PO無法習慣這樣的做法，依舊好好接待每一位客人，卻開始遭其他同事旁敲側擊「總是會一直給我壓力，要我趕快讓客人走，讓我壓力非常大」，但他目前業績也算不錯，暫時無法也捨不得離開「我真的好害怕遺忘了當初的初衷」。
不少網友看完心聲後，則給予原PO鼓勵「你的堅持是對的，不要被劣幣影響」、「謝謝你的堅持，有時候不能因為業界習慣或風氣如何就隨波逐流，做自己認為正確的才是最重要的」、「我是賣名車的，也很常賣到穿著吊嘎拖鞋來買的阿伯」、「我每一次去看房子買房子也是很輕鬆，從來沒有拿過名牌包，跟代銷的感覺是看聊天的氣氛決定的」、「讓我想起我買房的經驗，推門進去，一個年紀大的阿姨瞄了一眼就躲起來了，一個熱情的年輕人過來接待，一小時後簽約時，那個阿姨一臉大便的望向這邊」。（編輯：潘毅）