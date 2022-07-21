烏克蘭「超模冠軍」移居台灣！精緻臉蛋震撼網友：是天使
來自烏克蘭的模特兒潘愛琳（Alina Paniuta，舊名潘旎雅），已在台定居長達2年，她在16歲時獲得選秀節目《超級名模生死鬥》烏克蘭區冠軍，擁有精緻漂亮的五官，搭配上一雙傲人長腿，受到各個秀場、品牌的喜愛，日前更在PTT表特板掀起台灣網友熱烈討論，大讚她盛世美顏就像是天使。
潘愛琳今年23歲，而她是選秀節目《超級名模生死鬥》烏克蘭區2015年的冠軍，根據《ETtoday新聞雲》報導，她在家人的支持下，勇敢以素人之姿挑戰選秀節目，並且脫穎而出奪得冠軍，也透過選秀競爭建立起強大的心理素質，毅然從17歲時開始跨國模特兒的生涯，在工作中獲得不少成就感。
她工作的足跡遍及歐洲、亞洲，並且曾在北京與香港工作，但都對於當地的生活感到不適應，直到2019年因緣際會來到台灣，沒想到卻意外合拍，當她2020年二度來台後，便下定決心在台灣長住，並且在工作之餘認真學習中文，未來也期許自己能登上《VOGUE》、《ELLE》等國際時尚雜誌。
厲害的生涯成績及驚人的美貌，讓她在PTT引發網友熱烈討論，「烏克蘭是天堂吧」、「這麼大咖怎麼會跑來台灣定居」、「美到令人倒吸一口氣」、「認識本人給推」、「謝謝你喜歡台灣」、「好像在台灣有一段時間了吧？還有上節目講中文」。
雖然離開家鄉多年，但潘愛琳仍然十分關心家鄉，當烏克蘭遭到俄羅斯入侵後，她與另外6名在台烏克蘭女孩，成立了Divchata Power募資平台（烏語中「女孩們」的意思），希望能藉此提供救援物資，幫助家鄉的婦女及小孩們。（編輯：鍾怡婷）