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前輩拚10年領不到4萬！新人嚇「該跑嗎」　眾見行業急了

▲多數上班族努力工作打拼，就是希望能獲得公司賞識，得到加薪機會。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲多數上班族努力工作打拼，就是希望能獲得公司賞識，得到加薪機會。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 22:41:16

多數上班族努力工作打拼，就是希望能獲得公司賞識，得到加薪機會。不過就有位男網友得知待在公司10年的前輩，薪水竟還不到4萬元，開始動搖求助「該跑嗎」，而行業曝光後，立刻有過來人急勸「趕快走」。

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一位男網友在論壇Dcard上發文求助「最近找到一份作業員性質工作，地點在嘉義，剛進去一個月後，才從待了10年的前輩口得知，他的薪水竟然不到4萬，比我們這些新人多不到1萬，這樣該跑嗎？」

▲小孟老師表示，3月底「3生肖」財運大爆發，準備發大財，其中這一位業績獎金多到爆，也可以買張彩券試試手氣。（示意圖／ NOWnews資料照）
▲原PO得知，待10年的前輩的薪水，竟跟身為新人的自己差不到1萬。（示意圖／ NOWnews資料照）
貼文曝光後立刻有不少網友驚呼「前輩的現況就是你的前途」、「這樣可以做十年，家裡是不是有礦」、「嘉義薪水就是這樣...所以我去其他縣市了」。

隨後也有過來人建議「我剛出社會待過類似的公司，很操的傳產在高雄，老師傅做10年，底薪3萬4千，年終獎金只有一個月，平時沒有獎金，上面提到的底薪是用來算加班費而已，知道這件事後，我就離職了」、「作業員取代性頗高，如果說待這麼久還是這樣的薪水，真的不能久留」、「作業員的發展性就是這樣，我大學打工時有做過賺個學費，要存錢真的不適合做太久」、「前面待過一間公司的阿姨、師傅們，跟了老闆30多年還在日薪月領，重點是他們才30K上下」。（編輯：潘毅）

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