酷暑熱翻天！專家曝「6食物」助防曬　輕鬆吃出白皙肌膚

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茄紅素是強力的抗氧化營養素，能預防紫外線對肌膚造成的斑點、皺紋，每天吃下16毫克茄紅素（等於3顆大番茄或25顆小蕃茄）還可以降低4成曬傷機率喔！且加入油煮過的熟番茄更能有效吸收茄紅素。
酪梨
富含維生素C及E，有效抵抗自由基，減少皮膚的黑色素生成，保持潤澤水嫩，加上具有好的脂肪，營養價值極高，絕對是當今最火的美容聖品！
高C水果
維生素C能促進膠原蛋白合成，保持皮膚緊緻、光滑、有彈性，也能加速曬傷後皮膚的癒合。
綠茶
綠茶中的茶多酚、兒茶素，可以清除體內毒素，促進新陳代謝，還能修復曬後皮膚，減少暗沉！
薏仁
常聽到長輩說喝薏仁水有助美白，係金A！薏仁含有的菸鹼素可以淡化黑斑、改善蠟黃，提升皮膚新陳代謝，強化屏障達到保溼，還能消水腫，做好體內環保，跟身體中的廢物說bye bye。
深綠色蔬菜
維生素B能保護皮膚油脂正常分泌，保留因日曬而流失的水分，避免乾癢，類胡蘿蔔素則能減少紫外線損傷
強化皮膚抵抗力，就不怕曬傷囉！
余朱青也提醒大家，想要在烈日下依然維持白皙肌膚，除了吃以上6種美白食物輔助之外，別忘了搭配使用防曬乳、遮陽傘，才能保護皮膚，遠離變黑變老。（編輯：鍾怡婷）
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