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酷暑熱翻天！專家曝「6食物」助防曬　輕鬆吃出白皙肌膚

▲吃下正確的營養素，有助於防曬及美白肌膚。（示意圖／取自photo AC）
▲吃下正確的營養素，有助於防曬及美白肌膚。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-21 22:46:41

受到「熱帶大陸氣團」東移影響，今日開始連六天，各地很可能出現破今年紀錄的極端高溫，擔心紫外線太強，曬黑肌膚白不回來？營養師余朱青，於臉書分享6種有助於防曬的食物，有效維持肌膚白嫩透亮，成為炎炎夏季中，肌膚白到發光的全場焦點吧！

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▲根據營養師余朱青於臉書分享，6種有助於防曬的食物，有效維持肌膚白嫩透亮。（圖／《余朱青營養師》FB）
▲根據營養師余朱青於臉書分享，6種有助於防曬的食物，有效維持肌膚白嫩透亮。（圖／《余朱青營養師》FB）
番茄

茄紅素是強力的抗氧化營養素，能預防紫外線對肌膚造成的斑點、皺紋，每天吃下16毫克茄紅素（等於3顆大番茄或25顆小蕃茄）還可以降低4成曬傷機率喔！且加入油煮過的熟番茄更能有效吸收茄紅素。

酪梨

富含維生素C及E，有效抵抗自由基，減少皮膚的黑色素生成，保持潤澤水嫩，加上具有好的脂肪，營養價值極高，絕對是當今最火的美容聖品！

高C水果

維生素C能促進膠原蛋白合成，保持皮膚緊緻、光滑、有彈性，也能加速曬傷後皮膚的癒合。

綠茶

綠茶中的茶多酚、兒茶素，可以清除體內毒素，促進新陳代謝，還能修復曬後皮膚，減少暗沉！

薏仁

常聽到長輩說喝薏仁水有助美白，係金A！薏仁含有的菸鹼素可以淡化黑斑、改善蠟黃，提升皮膚新陳代謝，強化屏障達到保溼，還能消水腫，做好體內環保，跟身體中的廢物說bye bye。

深綠色蔬菜

維生素B能保護皮膚油脂正常分泌，保留因日曬而流失的水分，避免乾癢，類胡蘿蔔素則能減少紫外線損傷
強化皮膚抵抗力，就不怕曬傷囉！

余朱青也提醒大家，想要在烈日下依然維持白皙肌膚，除了吃以上6種美白食物輔助之外，別忘了搭配使用防曬乳、遮陽傘，才能保護皮膚，遠離變黑變老。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《余朱青 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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