林智堅今回新竹看棒球！要挺味全龍或樂天桃猿？答案揭曉
新竹市立棒球場整修完工，這是前新竹市長林智堅在卸任之前的重要政績，中職味全龍隊今（22）日將在主場新竹迎來下半季例行賽首戰，對上富邦悍將，總統蔡英文將出席開球。據了解，林智堅和前新竹市副市長、民進黨新竹市長參選人沈慧虹雖然沒有發出公開行程，但實際上，今晚他們將會陪同蔡總統出席這場別具意義的球賽。
而林智堅已從新竹轉戰桃園市長選舉，今天他出席時，究竟會穿挺新竹主場的味全龍球衣？或穿支持桃園主場的樂天桃猿球衣？由於攸關選舉，因此引發各界好奇。《NOWnews今日新聞》掌握消息，林智堅到時候不會穿球衣，將會穿「輕便外套、襯衫加西裝褲」的半休閒半正式的服裝。林智堅不會刻意要挺哪一隊，而是以「支持運動發展」的身份出席。
《NOWnews今日新聞》先前專訪林智堅，曾問他7月22日回新竹球場觀賽時，「新竹有味全龍，桃園有樂天桃猿，要穿哪一隊的球衣？」當時林智堅笑答，本來毋庸置疑是要穿味全龍的衣服，但後來身份轉變，只好「穿正裝」出席。
據了解，許多球迷也頗關注林智堅到底要挺哪一隊，選戰團隊幕僚們對此也傷透腦筋，因此最後決定，延續林智堅一貫的正裝風格，再換上輕便的風衣外套，以搭配球場觀賽的運動氣氛。